Если, на первый взгляд, сорняк кажется нам не очень безопасным, уверяем – его нужно вовремя полоть, чтобы не повредить дальнейшему развитию культурных растений, отмечает 24 Кана л.

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Опасность сорняков состоит в том, что они конкурируют с растениями за влагу, элементы питания, а в случае, если их размер одинаков с размером культурных растений, то и за свет.

Как избавиться от сорняков

Существует два способа борьбы с сорняками:

химический;

механический.

Химический – это способ применения химического вещества (гербицида), эффективно уничтожающего сорняк. Но стоит помнить, что гербицид – один из наиболее токсичных пестицидов, поэтому на расстоянии ближе 20 метров от дома его лучше не применять.

Механический – это способ с использованием тяпки. То есть опадания, перекопки, или регулярное скашивание. Последний не уничтожает сорняк, но подавляет его и не позволяет интенсивно расти и развиваться.

Если говорить об экологичности, можно воспользоваться мульчированием, то есть укрытием грунта материалом: опилками, скошенной или подсушенной травой, соломой, перегноем, торфом, или пленкой и агротканью.

Мульчирование – борется с сорняком, удерживает влагу в почве. Если растения молодые, то поливать их лучше. Если у вас взрослые плодовые деревья и вы под стволы сгребаете скошенную траву, то можно не поливать вообще или только в критические периоды во время длительной засухи.