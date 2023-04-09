Якщо, на перший погляд, бур'ян здається нам не дуже не безпечним, запевняємо – його потрібно вчасно полоти, аби не зашкодити подальшому розвитку культурних рослин, зазначає 24 Канал.

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Небезпека бур'янів у тому, що вони конкурують з рослинами за вологу, елементи живлення, а у разі, коли їхній розмір однаковий із розміром культурних рослин, то й за світло.

Як позбутися бур'янів

Існує два способи боротьби з бур'янами:

хімічний;

механічний.

Хімічний – це спосіб застосування хімічної речовини (гербіциду), яка ефективно знищує бур'ян. Але варто пам'ятати, що гербіцид – один із найбільш токсичних пестицидів, тому на відстані ближче ніж 20 метрів від будинку його краще не застосовувати.

Механічний – це спосіб з використанням сапки. Тобто сапання, перекопування, або регулярне скошування. Останній не знищує бур'ян, але придушує його і не дає змоги інтенсивно рости й розвиватись.

Якщо говорити про екологічність, можна скористатися мульчуванням, тобто вкриванням ґрунту матеріалом: тирсою, скошеною чи підсушеною травою, соломою, перегноєм, торфом, або плівкою та агротканиною.

Мульчування – бореться з бур'яном, утримує вологу в ґрунті. Якщо рослини молоді, то поливати їх бажано. Якщо у вас дорослі плодові дерева і ви під стовбури згрібаєте скошену траву, то можна не поливати взагалі, або лише у критичні періоди під час тривалої посухи.