Рекомендуют высаживать после картофеля культуры, восстанавливающие азот в почве. Это могут быть бобовые растения, такие как горох, фасоль или соя. Они имеют специальные бактерии на корнях, способных фиксировать атмосферный азот и превращать его в благоприятную форму для растений.

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Что сажать после картофеля

Также после картофеля можно высаживать капустные культуры, такие как брокколи, кольраби, капусту или цветную капусту. Из оставшейся после картофеля плодородной земли эти растения смогут получить все необходимое. К тому же, помогают бороться с вредителями и болезнями, которые могут оставаться в почве после картофеля.

Можно высаживать тыквы, кабачки или огурцы. Эти культуры хорошо растут на хорошо дренированных почвах. Обратите внимание, что они могут занимать много места, поэтому если у вас большая площадь огорода – это станет идеальным вариантом.

А также вы можете посадить лук и чеснок. Кроме того, они могут восстанавливать плодородие почвы, эти растения дают много питательных веществ и уменьшают шансы на заражение вредителями, которые могут возникнуть после выращивания картофеля.

Наконец, если вы хотите посадить что-то другое, то можно попробовать разные зеленые культуры, такие как различные сорта салата, шпинат, руккола и другие. Эти культуры могут выращиваться в более теневых местах, где картофель рос раньше.

Однако следует избегать посадки на одном месте культур, относящихся к одному роду, например, картофель и помидоры. Вообще лучше заранее планировать чередование культур в огороде. Также важно помнить о правильном уходе, включающем удобрения и обработку почвы. Это обеспечит максимальный урожай и здоровье растений.

Картофель на огороде / All About Gardening