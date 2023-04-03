В скором времени начнется период посадки картофеля. Преимущественно он стартует в конце апреля. Но здесь следует учитывать погодные условия. Лучше всего это делать, когда нет заморозков. По чему ориентироваться, подскажет 24 Канал.

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Когда сажать картошку

Лучшая температура для посадки картофеля – от 8 до 10 градусов. Но важным моментом является, чтобы больше не попадались заморозки и была стабильно теплая погода. А ведь этот корнеплод не любит низкую температуру.



Картошка / Фото Pixabay

Поздние сорта картофеля следует сажать в начале мая. Почва должна прогреться на глубину 10 сантиметров. Поэтому не рекомендуется спешить с посадкой в первые теплые дни. Надо обращать внимание на прогноз погоды.

Как проверить "готовность" земли к посадке

Для этого необходимо взять ком земли и бросить ее. Если она рассыпается на мелкие крошки и пыль, это означает, что в земле мало влаги и нужно сажать как можно скорее.

Когда грудка прилипла к почве, это свидетельствует о том, что влаги слишком много, нужно подождать, пока земля просохнет.

Наиболее удачным вариантом будет, если комок распался на несколько частей.

До или после Пасхи

В этом году Пасха будет достаточно рано и до половины апреля не прогнозируется стабильная погода. Так что любую посадку или огородные работы нужно делать уже после Пасхи. Во второй половине месяца ожидается более теплая погода, поэтому почва должна просохнуть.