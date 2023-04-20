Картопля входить до п'яти найпопулярніших овочів після рису, пшениці та кукурудзи. В Україні у кожній сім'ї картоплю їдять багато. Також чимало людей саджає її у себе вдома. То чи можна вже садити картоплю та як це краще зробити – порадить 24 Канал.

Це цікаво Як позбутись бур'яну на городі: перевірені методи, які допоможуть

Коли садити картоплю

Конкретної найкращої дати саджання картоплі не існує. У цьому питанні важливо враховувати місцеві особливості клімату, готовність землі та середньодобову температуру.

Городники радять почекати, щоб земля прогрілася до +8 – 10. Важливо, щоб ґрунт був готовий до висадки та не було занадто холодно.

Картоплі найкраще підходить м'який помірний клімат. Морозу вона не витримає. Можна орієнтуватися по листю берези: коли воно розпустилося – можна саджати.

Період садіння картоплі найчастіше припадає на квітень – травень. Ранні сорти бульби можна садити на початку травня. Якщо ж ви маєте пізні сорти, варто почекати до кінця травня або початку червня.

Коли садити картоплю за місячним календарем

Є люди, які керуються у садінні картоплі місячним календарем. Вони враховують дати, у які найкраще саджати для отримання хорошого урожаю.



Садіння картоплі / Фото Agronews

Найкращі дні у квітні: 19, 20, 25, 27, 28, 29;

Найкращі дні у травні: 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28.

Як краще садити картоплю