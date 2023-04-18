Якщо вам потрібен насичений сад, але ви не готові чекати роками, поки щось виросте, є вихід. Він полягає у тому, щоб посадити дерева, які швидко зростають. 24 Канал розповість, які саме.

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Евкаліпт

Таке дерево дуже поширене за кордоном, але українці також його садять. Протягом першого року евкаліпт може вирости одразу на 2 метри. Вже до 3 років деякі види можуть вирости аж до 10 метрів.



Евкаліпт / Фото Pexels



Найбільш потужно розвивається перших 10-15 років життя. Відомо, що його висота може сягати 100 метрів. З часом його тонкий стовбур стає на багато міцнішим. Від стовбура ростуть здоровенні пагони й вкриваються тонким листям.



Потужний ріст евкаліпта відбувається не тільки над землею. Він дуже швидко розвиває й кореневу систему і завдяки цьому дістає чимало корисних речовин, які потрібні для зростання верхівки.

Евкаліпт садять, щоб осушити болота, оскільки в них швидко розвивається коренева система і випаровується волога.

Береза

Її характерна ознака – це також швидкий ріст, попри те, що в перші роки життя це може бути не так. Так відбувається тому, що дерево росте спершу вглиб, аби зміцнити кореневу систему, а вже потім – у висоту.



Береза / Фото Pixabay



Коли берізки ще зовсім молоді, їх часто плутають з вільхою, адже вони ще не мають свого характерного білого стовбура з чорними смугами. З роками стовбур берези міцніє, біліє, стає потужним. Він отримує свої смужки, через які проходить шлях кисню до живих клітин стовбура.



У активні роки берізка може вирости аж на 2 метри протягом року. Така пора може тривати до 10 років. Протягом цього часу дерево біліє і міцніє. Береза живе дуже довго: 100-120 років і може досягти аж 45 метрів.

Тополя

Комунальники часто підрізають тополі, оскільки вони можуть виростати 2,5 метра за рік. Ці дерева активно починають з 10 років. Загалом їхній вік сягає 50-60 років.



Тополя / Фото Pixabay



Кумедним є те, що на початку розвитку пагінець малесенький, як сірникова голівка. Тополя росте, як береза, тобто, спершу вглиб. Водночас вона пускає чимало міцних коренів й на поверхні землі й настільки, що вони можуть виходити далеко за проєкцію крони. Завдяки цьому дерево може дуже швидко рости й розвиватись.

Біла акація

Її ще називають робінія звичайна. Біла акація добре приживається з кленом, дубом, сосною. Водночас такі сусіди можуть їй набридати. Корені дерева сягають 10-12 метрів углиб і можуть забирати у дерев поряд поживні речовини. Втім, інші дерева почали пристосовуватись до акації й розташували власні корінці ближче до поверхні. Цим самим вони залишають дерево на глибині одне. На самоті акація росте 10 років, набираючи по 1,5-2 метра за рік у висоту.

Акацію можна посадити на своєму подвір'ї. Вона дуже гарно пахне, тому знижує стрес і підвищує настрій.



Біла акація / Фото Pexels