Щоб малина давала плоди, їх треба створити добрі умови проживання. Інакше – ця примхлива ягода не приживеться на вашому городі. А що не рекомендовано садити біля малини – розкаже 24 Канал.

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Що не можна садити біля малини

Малину краще не садити з жасмином та обліпихою. Оскільки таке сусідство спричинить зневоднення чагарникової рослини. Водночас ягоди стануть набагато дрібнішими та не такими солодкими, як зазвичай.

Садові квіти не дуже добре впливають на ріст кущ. Переважно вони не дають малині рости та розвиватися. Зокрема, йдеться про настурцію, ірис і хост. З кущів сюди відноситься бузина.

Такий самий вплив на кущі малини має й вишня. Вона пригнічує ріст кущів, зменшує врожай. Через неї зменшується час плодоношення малини.



Вишня / Фото Рослиновід

Небажане сусідство для малини з полуницею. Ці ягоди пригнічують один одного. Що першу, що другу вражають одинакові шкідники та хвороби. Тому якщо посадити їх разом, то буде конкуренція за корисні речовини та вологу в землі. Сюди відноситься суниця та лохина.

Дуже не рекомендується садити біля малини виноград. Він витягує з землі всі корисні речовини, тому малині не вистачає живлення. Через певний час вона може загинути при такому сусідстві.

Що можна садити біля малини

Малина дуже добре приживається з яблунею. Таке сусідство не шкодить для куща, навіть покращує його. Яблуня захищає кущі від зараження гниллю. Водночас малина оберігає плодове дерево від парші.



Яблуня / Фото Exo