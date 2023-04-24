Усі ми любимо ласувати смачними та соковитими помідорами у різних стравах. Але щоб так було, треба постаратися з розсадою. Для цього потрібно знати, які помилки допускають городники у її вирощуванні. Що негативно впливає на розсаду помідорів – розповість 24 Канал.
До теми Зелень, огірки чи пшеницю: що садити після помідорів, щоб був хороший урожай
Помилки у вирощуванні розсади
Щоб отримати гарний урожай, треба знати не рекомендовано робити, щоб плоди не загинули. Найбільше впливають на це такі фактори:
Розсада помідорів / Фото Barra
- Нестача світла. Воно має велике значення у вирощуванні розсади, тому що помідори дуже люблять світло. Коли на дворі хмарно, варто підсвічувати розсаду, але в міру. Забагато світла – також не є корисно для розсади, бо в такому разі листя стане бляклим. Можуть з'явитися сірі чи коричневі плями.
- Волога. Якщо забагато поливати помідори, вони будуть гнити або можуть виникати різні хвороби. А у тому разі, якщо рослинам бракує води, то розсада може загинути від пересихання. Тож режим поливання має бути в помірній кількості.
Полив розсади помідорів / Фото Wona
- Живлення. Брак корисних речовин зупиняє ріст рослин. Саме тому удобрення помідорів є важливим процесом у її вирощування. Якщо листя пожовтіло, це означає, що розсаді бракує азоту. Цю проблему легко розв'язати завдяки підживленню розсади корисними речовинами.
- Земля. Переважно розсада помідорів не росте через ґрунт та його кислотність. Надто кислий ґрунт може стати причиною загибелі рослин. Йому потрібна слабокисла земля, або максимум – помірно-кисла.
- Температура. Як низька, так і висока температура є шкідливими для розсади помідорів. Якщо дуже холодно в приміщенні, насіння може взагалі не прорости. Через надто високі температури, стебло тоншає й може загинути. Тому варто дотримуватися середнього показника – близько +20.