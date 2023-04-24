Усі ми любимо ласувати смачними та соковитими помідорами у різних стравах. Але щоб так було, треба постаратися з розсадою. Для цього потрібно знати, які помилки допускають городники у її вирощуванні. Що негативно впливає на розсаду помідорів – розповість 24 Канал.

До теми Зелень, огірки чи пшеницю: що садити після помідорів, щоб був хороший урожай

Помилки у вирощуванні розсади

Щоб отримати гарний урожай, треба знати не рекомендовано робити, щоб плоди не загинули. Найбільше впливають на це такі фактори:



Розсада помідорів / Фото Barra

Нестача світла . Воно має велике значення у вирощуванні розсади, тому що помідори дуже люблять світло. Коли на дворі хмарно, варто підсвічувати розсаду, але в міру. Забагато світла – також не є корисно для розсади, бо в такому разі листя стане бляклим. Можуть з'явитися сірі чи коричневі плями.

. Воно має велике значення у вирощуванні розсади, тому що помідори дуже люблять світло. Коли на дворі хмарно, варто підсвічувати розсаду, але в міру. Забагато світла – також не є корисно для розсади, бо в такому разі листя стане бляклим. Можуть з'явитися сірі чи коричневі плями. Волога. Якщо забагато поливати помідори, вони будуть гнити або можуть виникати різні хвороби. А у тому разі, якщо рослинам бракує води, то розсада може загинути від пересихання. Тож режим поливання має бути в помірній кількості.



Полив розсади помідорів / Фото Wona