Все мы любим лакомиться вкусными и сочными помидорами в разных блюдах. Но, чтобы так было, надо постараться с рассадой. Для этого нужно знать, какие ошибки допускают огородники в ее выращивании. Что негативно влияет на рассаду помидоров – расскажет 24 Канал.
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Ошибки в выращивании рассады
Чтобы получить хороший урожай, нужно знать не рекомендуется делать, чтобы плоды не погибли. Больше всего влияют на это следующие факторы:
Рассада помидоров.
- Нехватка света. Оно имеет большое значение в выращивании рассады, потому что помидоры очень любят свет. Когда на дворе пасмурно, стоит подсвечивать рассаду, но в меру. Слишком много света – также не полезно для рассады, потому что в таком случае листья станут блеклыми. Могут появиться серые или коричневые пятна.
- Влажная. Если многовато поливать помидоры, они будут гнить или могут возникать различные болезни. А если растениям не хватает воды, то рассада может погибнуть от пересыхания. Так что режим поливки должен быть в умеренном количестве.
Полив рассады помидоров.
- Питание. Нехватка полезных веществ останавливает рост растений. Именно поэтому удобрение помидоров является важным процессом в ее выращивании. Если листья пожелтели, это означает, что в рассаде не хватает азота. Эту проблему легко решить благодаря подкормке рассады полезными веществами.
- Земля. Преимущественно рассада помидоров не растет из-за почвы и ее кислотности. Слишком кислая почва может стать причиной гибели растений. Ему нужна слабокислая земля или максимум – умеренно-кислая.
- Температура. Как низкая, так и высокая температура вредны для рассады помидоров. Если очень холодно в помещении, семена могут вообще не прорасти. Из-за слишком высоких температур стебель утончается и может погибнуть. Поэтому следует придерживаться среднего показателя – около +20.