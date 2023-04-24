Все мы любим лакомиться вкусными и сочными помидорами в разных блюдах. Но, чтобы так было, надо постараться с рассадой. Для этого нужно знать, какие ошибки допускают огородники в ее выращивании. Что негативно влияет на рассаду помидоров – расскажет 24 Канал.

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Ошибки в выращивании рассады

Чтобы получить хороший урожай, нужно знать не рекомендуется делать, чтобы плоды не погибли. Больше всего влияют на это следующие факторы:



Рассада помидоров.

Нехватка света . Оно имеет большое значение в выращивании рассады, потому что помидоры очень любят свет. Когда на дворе пасмурно, стоит подсвечивать рассаду, но в меру. Слишком много света – также не полезно для рассады, потому что в таком случае листья станут блеклыми. Могут появиться серые или коричневые пятна.

. Оно имеет большое значение в выращивании рассады, потому что помидоры очень любят свет. Когда на дворе пасмурно, стоит подсвечивать рассаду, но в меру. Слишком много света – также не полезно для рассады, потому что в таком случае листья станут блеклыми. Могут появиться серые или коричневые пятна. Влажная. Если многовато поливать помидоры, они будут гнить или могут возникать различные болезни. А если растениям не хватает воды, то рассада может погибнуть от пересыхания. Так что режим поливки должен быть в умеренном количестве.



Полив рассады помидоров.