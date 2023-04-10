Каждая хозяйка хочет получить максимально большой и качественный урожай, пишет 24 канал. Мы тщательно готовим почву для посева, вносим в него удобрения, выбираем лучшие сорта, сапаем, подливаем, а иногда наших стараний недостаточно, поэтому урожая нет.

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Чтобы у вас не было разочарований от того, что ваши овощи не уродились, советуем вам воспользоваться некоторыми советами и узнать, какие овощи и растения можно сажать у помидоров, чтобы они дали хороший урожай.

Что можно сажать у помидоров

Специалисты рекомендуют рядом с помидорами высаживать спаржу, базилик, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей, укроп, салат, дыню, лук, петрушку, перец, редис, шпинат, мяту и чабрец.



Список овощей и растений, которые можно и нельзя сажать у помидоров

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Лучше откажитесь от посадки гороха, цветной капусты, брокколи и кольраби. Помидорам не нравится соседство с укропом, фенхелем и мелиссой. Кукуруза избавит от помидоров солнечного света, что приведет к плохому росту помидоров и гибели томатов.

Ужасным соседом для помидоров является картофель. Она точно "поделится" с томатом колорадским жуком.