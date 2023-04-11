Малина – дуже поширена ягода в Україні, яка дуже швидко й активно росте. Тому садівники й люблять малину, бо вона не потребує якогось особливого догляду. Але існують певні правила, яких треба дотримуватися, щоб малина давала плоди, якими поділиться 24 Канал.

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Коли обрізати малину

Обрізати малину можна вже після того, як зійде сніг. Треба видалити обламані та підмерзлі пагони ягоди.

Дуже важливо обрізати ті верхівки добрих пагонів, з яких будете збирати урожай. Пошкоджені гілки у верхній частині варто підрізати до здорової нирки. Висота куща має бути від 1 до 1,5 метра для того, щоб під час збору врожаю не потрібно було нагинати кущ.

Обрізання верхівки навесні має велике значення, оскільки воно пробуджує бруньки. Своєю чергою, з них будуть рости пагони, які принесуть гарний урожай.



Як правильно обрізати малину / Фото Pexels

Як підрізати малину

Весняна обрізка дещо уповільнює ріст центральних гілок, водночас до бруньок надходить більше корисних речовин. Процес обрізки виглядає так: одну частину куща підрізають до 20 сантиметрів від землі, іншу – на середині пагонів. Третю частину варто підрізати десь на 20 сантиметрів від верхівки. Таким чином, пагони даватимуть плоди одночасно.

Пошкоджені та хворі гілки підрізають під корінь. Переважно залишають до 6 пагонів на кущ або до 16 на один погонний метр ряду, залежно від методу садіння малини.

Найкраща дистанція між пагонами – щонайменше 20 сантиметрів. Пагони, яким один рік, обрізають зверху десь на 15-40 сантиметрів. Вони даватимуть плоди.

Після обрізання буде правильним обробити кущі спеціальними знезаражувальними засобами. Коли з'являються молоді паростки, їх рекомендовано викопати, щоб не забирати живлення у центрального куща.

Виривати зайві пагони не варто, бо так можна пошкодити кореневу систему. У такому разі оптимальним варіантом буде обрізати або зрубати їх під корінь.

Коли молоді пагони вилазять із землі, довкола куща уявляємо коло, діаметром до 50 сантиметрів і встромляємо по ньому штик лопати кілька разів. За цією межею, землю можна перекопати.