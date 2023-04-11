Малина – очень распространенная ягода в Украине, которая очень быстро и активно растет. Поэтому садоводы и любят малину, потому что она не нуждается в особом уходе. Но существуют определенные правила, которые нужно соблюдать, чтобы малина давала плоды, которыми поделится 24 Канал.

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Когда обрезать малину

Обрезать малину можно уже после того, как сойдет снег. Надо удалить обломанные и подмерзшие побеги ягоды.

Очень важно обрезать те верхушки хороших побегов, с которых будете убирать урожай. Поврежденные ветви в верхней части следует подрезать до здоровой почки. Высота куста должна быть от 1 до 1,5 метра для того, чтобы при сборе урожая не нужно было нагибать куст.

Обрезка верхушки весной имеет большое значение, поскольку она пробуждает почки. В свою очередь, из них будут расти побеги, которые принесут хороший урожай.



Как правильно обрезать малину / Фото Pexels

Как подрезать малину

Весенняя обрезка несколько замедляет рост центральных ветвей, в то же время в почки поступает больше полезных веществ. Процесс обрезки выглядит так: одну часть куста подрезают до 20 сантиметров от земли. другую – на середине побегов. Третью часть следует подрезать где-то на 20 сантиметров от макушки. Таким образом, побеги будут давать плоды одновременно.

Поврежденные и нездоровые ветки подрезают под корень. Предпочтительно оставляют до 6 побегов на куст или до 16 на один погонный метр ряда в зависимости от метода посадки малины.

Лучшая дистанция между побегами – не менее 20 сантиметров. Побеги, которым один год, обрезают сверху где-то на 15-40 сантиметров. Они будут давать плоды.

После обрезки будет правильным обработать кусты специальными обеззараживающими средствами. Когда появляются молодые побеги, их рекомендуется выкопать, чтобы не забирать питание у центрального куста.

Вырывать лишние побеги не стоит, потому что так можно повредить корневую систему. В этом случае оптимальным вариантом будет обрезать или срубить их под корень.

Когда молодые побеги вылезают из земли, вокруг куста представляем круг, диаметром до 50 сантиметров и втыкаем по нему штык лопаты несколько раз. За этим пределом, землю можно перекопать.