Малину очень любят и дети, и взрослые, пишет 24 канал. Ее употребляют в натуральном виде при анемии, атеросклерозе, гипертонической болезни, а также для улучшения аппетита и улучшения пищеварения. Малина способна помочь при болезнях почек, гипертонии и малокровии.

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Почти на каждом садовом участке есть кусты малины, поскольку она не очень требовательна в уходе, и приносит хороший урожай. Впрочем, часто бывает так, что малина один год хорошо рождает урожай, а на другой – заметна значительная разница, и ягод рождает гораздо меньше. В материале 24 канала вы узнаете как сделать так, чтобы иметь хороший урожай и большое количество ягод.

Основные правила хорошего урожая малины

Посадка малины

Посадка малины рекомендована весной – в марте и апреле. Хороший урожай малины зависит от места ее посадки. Помните, что малина не любит расти в затененных местах. Как и большинство растений, она любит солнце, поэтому постарайтесь взорвать кусты на том месте, где весь день будет хорошо светить солнце. Обычно хозяева сажают малину вдоль забора. Там она хорошо приживается. Обратите внимание, что малину следует пересаживать из одного места в другое каждые 9 лет.



Сажайте малину в солнечном месте

Удобрение

Когда сходит снег и почва уже прогревается до +5-6°С, следует подливать малину весенним удобрением. Это может быть органическое удобрение – перегной, коровяк или древесная зола. Удобрение перегноя вносят с расчетом одно ведро под один куст. Вносить его следует в увлажненную почву, поэтому это идеально сделать после дождя.

Настой коровяка приготовьте в пропорции с водой 1:10. Под каждым кустом должен быть 1 литр удобрения.

Древесная зола содержит много минеральных веществ, которые любит малина. Золу можно вносить в чистом виде, но лучше не смешивайте с ним коровяк. Специалисты говорят, что лучше древесную золу вносить отдельно, примерно через 2 недели после коровяка.



Хороший урожай зависит от внесения удобрения / Фото с Суперсадоводы

Избавление от вредителей

Кусты малины редко подвержены действию вредителей, но если это вдруг у вас случится, то примите во внимание народные методы. От тли и насекомых примените 100 г порошка горчицы, которые разбавьте в 10 литров воды и обработайте кусты.

Если появился грибок, то от него поможет избавиться от золы и хозяйственного мыла. 300 г золы растворите в 10 литрах чистой жидкости и дайте настояться. Процедите раствор и добавьте 40 граммов мыла. Этим настоем следует обработать малину.

Обрезка малины

В конце мая или начале июня произведите обрезку малины. 4-5 штук молодой поросли укоротите в точке роста на 5 сантиметров. Через несколько дней в межслойных пазухах начнут отрастать боковые ветви. Обычно их образуется 5 или больше штук длиной 35 сантиметров. Всю другую поросль вырежьте до земли.

Вторую обрезку следует провести тогда, когда малина уже полностью отплодоносит. Все стебли малины нужно вырезать до земли. В кусте оставьте 4-5 стеблей, которые оставляли и обрезали в первой весенней обрезке. Оставшийся куст начнет набираться силы и на следующий год заложит новые ягодные почки.

В конце лета произведите третью обрезку. Обрежьте оставленные 4-5 стеблей малины на 15-20 сантиметров от точки роста и срежьте всю молодую поросль. Удаление поросли позволит кущу получить максимальное количество питательных веществ.



Правила обрезки малины / Фото из Agroglass