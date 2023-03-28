В материале 24 Канала узнайте о нескольких советах, которые помогут ухаживать за клубникой. Внимательно прочтите их и старайтесь придерживаться, если хотите, чтобы она росла здоровой и сочной.

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Как защитить клубнику от снега весной: полезные советы

Используйте мульчирование. Мульчирование поможет сохранить тепло у корневой системы клубники и защитить ее от холода. Лучшим вариантом для мульчирования является солома или листья; Закройте растение. Если клубника уже цветет, то ее можно закрыть агроволокном или специальными материалами, чтобы защитить ее от снега и холода; Не топчите снег у растения. Если на вашем огороде выпал снег, не попирайте его возле клубники. Это может повредить корни растения и снизить урожайность; Поливайте растение по утрам. Поливайте клубнику утром. Это поможет снять холод и снизить риск замерзания; Уберите снег от растения. Если на вашем огороде есть большое количество снега, снимите его с листьев клубники, чтобы не допустить замерзания.

Ухаживайте за клубникой / Gardener's Path

Напомним, что ранее мы сообщали:

Как и когда сажать кабачки на рассаду;

Как ухаживать за рассадой в открытом грунте;

Как защитить огород от заморозков;

Что не любит лук перед посадкой и т.д.

Читайте наши советы для настоящих хозяек и хозяев, и да не будет проблем с огородом!