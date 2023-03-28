У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про кілька порад, які допоможуть доглядати за полуницею. Уважно прочитайте їх та намагайтеся дотримуватися, якщо хочете, щоб вона росла здоровою та соковитою.

Дивіться також Погана енергетика та загроза врожаю: які дерева не можна садити біля будинку

Як захистити полуницю від снігу весною: корисні поради

Використовуйте мульчування. Мульчування допоможе зберегти тепло біля кореневої системи полуниці та захистити її від холоду. Найкращим варіантом для мульчування є солома або листя; Закрийте рослину. Якщо полуниця вже цвіте, її можна закрити агроволокном або спеціальними матеріалами, щоб захистити її від снігу та холоду; Не топчіть сніг біля рослини. Якщо на вашому городі випав сніг, не топчіть його біля полуниці. Це може пошкодити коріння рослини та зменшити врожайність; Поливайте рослину вранці. Поливайте полуницю вранці. Це допоможе зняти холод та зменшити ризик замерзання; Заберіть сніг від рослини. Якщо на вашому городі є велика кількість снігу, зніміть його з листя полуниці, щоб не допустити замерзання.

Доглядайте за полуницею / Gardener's Path

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли:

Як і коли садити кабачки на розсаду;

Як доглядати за розсадою у відкритому ґрунті;

Як захистити город від заморозків;

Що не любить цибуля перед садінням тощо.

Читайте наші поради для справжніх господинь та господарів, і нехай не буде проблем з городом!