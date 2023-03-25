Розсаді, що виросла вдома, дуже непросто адаптуватись до нового місця. Спочатку паростки мають звикнути до незвичних для них умов і наше завдання – зробити все можливе, щоб їхнє приживання було комфортним. Як зробити все правильно, щоб не пошкодити молоді рослини, – розповідає 24 канал.

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Загартовування розсади

Приблизно за два тижні до висадки важливо починати процедуру "загартовування", адже скоро рослини будуть перебувати постійно на відкритому просторі. Зазвичай, цей процес починають з того, що температура повітря знижується в нічний час. З цією метою на ніч розсаду залишають на заскленому балконі. А вже за 5 днів до посадки рослини можуть перебувати на вулиці цілодобово. Для цього їх можна розмістити на відкритому балконі або в саду.

Оптимальний час

Важливо ретельно вивчити прогноз погоди на найближчі тижні, щоб переконатися, що заморозків вже не буде. Також варто ознайомитись з термінами висадки різних видів рослин: спеціальні ранні культури можна починати висівати в березні, холодостійкі – з кінця квітня, а теплолюбні пересаджують у ґрунт лише наприкінці травня.

Пересадка

Розсаду, вирощену в торф'яних горщиках або таблетках , поміщають в ямочки разом з ними. Із загальних місткостей рослини виймають з допомогою спеціального совка чи ложки й переносять у ґрунт разом із земельною грудкою.

, поміщають в ямочки разом з ними. Із загальних місткостей рослини виймають з допомогою спеціального совка чи ложки й переносять у ґрунт разом із земельною грудкою. З картонних і паперових стаканчиків паростки виймають, розрізавши місткість зверху вниз.

паростки виймають, розрізавши місткість зверху вниз. З пластикових контейнерів сіянці дістають, притримуючи за стебло і перевернувши догори дном.

сіянці дістають, притримуючи за стебло і перевернувши догори дном. З касет розсаду виймають за допомогою плоскої лопатки, якою підкопують саджанець з чотирьох сторін.

Чим менше травмувалося коріння під час посадки, тим вище ймовірність, що пересадка пройде успішно. За день до висадки розсади її треба рясно полити теплою водою, щоб розм'якшити ґрунт. При посадці однією рукою рослину притримують за корінь разом із земляною грудкою, а другою – за стебло. Кожну рослину треба акуратно помістити у ямочку, трохи більшого розміру за земляний ком паростка. Після посадки рослину присипають ґрунтом, злегка притискують, щоб між корінням не залишилася порожнеча, і рясно поливають.



Пересадка розсади / Фото Canva

Догляд

Зазвичай, перший час після посадки рослина буде адаптуватись, тому швидкого зростання очікувати не варто, а лише доглядати. Захист розсади від хвороб краще проводити у профілактичному режимі, а не очікувати ознак небезпеки. Найчастіше сіянці страждають від кореневих або стеблових гнилей. Для цього варто купувати спеціальні препарати та обробляти згідно з інструкцією.

Також, як тільки погода почне покращуватись, молоді рослини потрібно захищати від сонця, адже рівень освітленості у приміщенні набагато нижчий. Для притінення ідеально підходить білий нетканий матеріал, який натягують на дуги або споруджують конструкцію за типом навісу.

При відсутності дощів поливати, слідкуючи за станом ґрунту: він має бути не сухий, але й не занадто вологий.

Ознакою того, що "переїзд" пройшов успішно і сіянець освоївся на новому місці, є поява молодого листя, яке спочатку буде відрізнятися за кольором від старого.

Автор: Діана Сікорська