Выросшей дома рассаде очень непросто адаптироваться к новому месту. Сначала ростки должны привыкнуть к необычным для них условиям и наша задача сделать все возможное, чтобы их приживание было комфортным. Как сделать все правильно, чтобы не повредить молодые растения, – рассказывает 24 канал.

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Закаливание рассады

Приблизительно за две недели до высадки важно начинать процедуру "закаливания", ведь скоро растения будут находиться постоянно на открытом пространстве. Обычно этот процесс начинают с того, что температура воздуха снижается в ночное время. С этой целью на ночь рассаду оставляют на остекленном балконе. А уже за 5 дней до посадки растения могут находиться на улице круглосуточно. Для этого их можно разместить на открытом балконе или саду.

Оптимальное время

Важно тщательно изучить прогноз погоды на ближайшие недели, чтобы убедиться, что заморозков уже не будет. Также следует ознакомиться с терминами высадки разных видов растений: специальные ранние культуры можно начинать высевать в марте, холодостойкие – с конца апреля, а теплолюбивые пересаживают в почву только в конце мая.

Пересадка

Рассаду, выращенную в торфяных горшках или таблетках , помещают в ямочки вместе с ними. Из общих емкостей растения вынимают с помощью специального совка или ложки и переносят в почву вместе с земельным комом.

, помещают в ямочки вместе с ними. Из общих емкостей растения вынимают с помощью специального совка или ложки и переносят в почву вместе с земельным комом. Из картонных и бумажных стаканчиков ростки вынимают, разрезав емкость сверху вниз.

ростки вынимают, разрезав емкость сверху вниз. Из пластиковых контейнеров сеянцы достают, придерживая за стебель и перевернув вверх дном.

сеянцы достают, придерживая за стебель и перевернув вверх дном. Из кассет рассаду вынимают с помощью плоской лопатки, которой подкапывают саженец с четырех сторон.

Чем меньше травмировались корни при посадке, тем выше вероятность, что пересадка пройдет успешно. За день до высадки рассады ее нужно обильно полить теплой водой, чтобы размягчить почву. При посадке одной рукой растение придерживают за корень вместе с земляным комом, а другой – за стебель. Каждое растение надо аккуратно поместить в ямочку, немного большего размера, чем земляной ком ростка. После посадки растение присыпают почвой, слегка прижимают, чтобы между корнями не осталась пустота и обильно поливают.



Пересадка рассады / Фото Canva

Уход

Обычно первое время после посадки растение будет адаптироваться, поэтому быстрого роста ожидать не стоит, а только ухаживать. Защиту рассады от болезней лучше проводить в профилактическом режиме, а не ждать признаков опасности. Чаще сеянцы страдают от корневых или стеблевых гнили. Для этого следует покупать специальные препараты и обрабатывать согласно инструкции.

Также, как только погода начнет улучшаться, молодые растения нужно защищать от солнца, ведь уровень освещенности в помещении намного ниже. Для притенения идеально подходит белый нетканый материал, который натягивают на дуги или строят конструкцию по типу навеса.

При отсутствии дождей поливать, стоит следить за состоянием почвы: она должна быть не сухой, но и не слишком влажной.

Признаком того, что "переезд" прошел успешно и сеянец освоился на новом месте, есть появление молодых листьев, которые сначала будет отличаться по цвету от старых.

Автор: Диана Сикорская