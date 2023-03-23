Приводим три способа, как спасти вытянутую и тонкую рассаду, ведь ошибок допускаются даже опытные огородники. Читайте действенные советы ниже в материале 24 Канала.

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Снизьте температуру

При выращивании рассады очень важна температура. Однако если ростки уже вытянулись, ее рекомендуют снизить на 5-7 градусов. Такие действия затормозят развитие рассады, разрастание прекращается. В результате стебель немного подвянет, станет более податливым, благодаря этому его можно будет аккуратно согнуть кольцом, уложить и присыпать землей.

Кстати, еще один полезный лайфхак. Если у вас нет ни сеней, ни остекленного балкона, то вытянувшуюся рассаду можно просто спустить на пол. Там температура будет ниже хотя бы на 2-3 градуса.

Уменьшите поливы и прекратите подкормку

Часто, когда хочется вырастить крепкую и здоровую рассаду с сочными стеблями, можно переусердствовать с поливами и прикормкой растений. Если они уже вытянулись, это сигнал, что нужно свести поливы к минимуму. Дело в том, что избыток влаги приводит к появлению "косолапых" сеянцев.

Что касается подкормки, то она вообще изредка нужна сеянцам. Здесь куда важнее правильно подобрать почву и хорошо осветить рассаду. Особенно осторожными следует быть с азотными удобрениями. В первые недели куда лучше подойдут фосфор и калий.

Сделайте пикировку

Пикировка может спасти вытянутую рассаду, ведь при густой посадке ей приходится конкурировать за пространство, питательные вещества, свет.

Для этого подготовьте индивидуальные емкости, заполните их субстратом наполовину, а затем достаньте ростки и установите корень с комочком земли плашмя, а не вертикально. Далее уложите стебель по широкой спирали, присыпая субстратом. В результате на поверхности должна остаться только верхушка растения. В таком виде перенесите горшки в холодное и ярко освещенное место.

Важно! Полезное правило для посадки переросшей рассады в почву – сделать более глубокие лунки, углубить растение до листьев и высадить под углом 40-45 градусов, чтобы корни "смотрели" на юг. Так на стебле образуются дополнительные корни и растение выпрямляется, нормально развивается.