Первый раз деревья нужно обработать до того, как начнут распускаться почки. Для этого среднесуточная температура воздуха должна достичь хотя бы 5 С, передает 24 Канал. Бороться с вредителями и заболеваниями помогают такие препараты – бордоская жидкость, мочевина, медный и железный купорос.

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Бордосская жидкость для обработки деревьев

Это одно из самых известных и распространенных средств для опрыскивания любых плодовых и ягодных культур, ведь может справиться с грибковыми заболеваниями, пятнистостью и вредителями. Бордосская жидкость голубая и скользкая на ощупь, так как состоит из медного купороса и извести. Вам подойдет 3% раствор.

Для его приготовления нужно взять 300 г медного купороса и 300 г извести. В одном сосуде развести медный купорос сначала с 1 литром горячей, а затем с 4 литрами холодной воды, а в другом потушить известь, доведя объем жидкости до 5 литров. Далее следует процедить известковое молоко и медленно влить в него раствор медного купороса, непрерывно помешивая деревянной палочкой.

Важно! Бордоскую жидкость храните не более 24 часов, потому что дальше она будет терять свои полезные свойства. Перед использованием не забудьте взболтать.

Железный купорос для обработки деревьев

Это второй по популярности после бордоской жидкости препарат. Он идеально подходит для обработки сливы, груши, вишни, яблони и используют его до того, как распустятся почки на деревьях. Для взрослых культур достаточно 3% раствора.

В отличие от медного купороса, железный не смешивают с известью. Для его приготовления вам понадобится чистая тара и вода. Все пропорции указаны в инструкции по применению. Препарату обычно необходимо от 200 до 500 г на 10 литров воды.

Медный купорос для обработки деревьев

Медный купорос по действию похож на бордоскую жидкость, однако в него часто добавляют какой-нибудь инсектицид широкого спектра действия, чтобы усилить эффект противодействия вредителям. Очень важно, что при работе с этим препаратом используются защитные костюмы, перчатки, ведь медный ядовитый купорос и относится к 3 классу опасности.

Раствор готовят из 100 г медного купороса и 10 литров воды. Более сильная концентрация может быть опасна для деревьев.

Мочевина для обработки деревьев

Мочевина или "карбамид" - это сильное средство против различных вредителей на плодовых и ягодных деревьях. Более того, это средство может защитить и от гнилостных заболеваний. Поэтому очень важно подобрать концентрацию, необходимую для степени заражения вашего сада.

Если сад не страдал болезнями или эпидемией насекомых, для обработки весной понадобится 200-300 граммов мочевины на 10 литров воды. Если же в прошлом сезоне сад охватили более обильные проблемы, ориентируйтесь на 500-700 граммов на 10 литров воды.