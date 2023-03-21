Перший раз дерева потрібно обробити до того, як почнуть розпускатися бруньки. Для цього середньодобова температура повітря повинна сягнути хоча б 5 С, передає 24 Канал. Боротися зі шкідниками та захворюваннями допомагають такі препарати – бордоська рідина, сечовина, мідний і залізний купорос.

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Бордоська рідина для обробки дерев

Це один з найвідоміших і найпоширеніших засобів для обприскування будь-яких плодових і ягідних культур, адже може впоратися з грибковими захворюваннями, плямистостями та шкідниками. Бордоська рідина блакитна та слизька на дотик, бо складається з мідного купоросу та вапна. Вам підійде 3% розчин.

Для його приготування потрібно взяти 300 грамів мідного купоросу і 300 грамів вапна. В одній посудині розвести мідний купорос спочатку з 1 літром гарячої, а потім з 4 літрами холодної води, а в іншій загасити вапно, довівши об'єм рідини до 5 літрів. Далі треба процідити вапняне молоко та повільно влити в нього розчин мідного купоросу, безупинно помішуючи дерев'яною паличкою.

Важливо! Бордоську рідину зберігайте не більше, ніж 24 години, бо далі вона втрачатиме свої корисні властивості. Перед використанням не забудьте збовтати.

Залізний купорос для обробки дерев

Це другий за популярністю після бордоської рідини препарат. Він ідеально підходить для обробки сливи, груші, вишні, яблуні, і використовують його до того, як розпустяться бруньки на деревах. Для дорослих культур цілком достатньо 3% розчина.

На відміну від мідного купоросу, залізний не змішують з вапном. Для його приготування вам знадобиться лише чиста тара та вода. Усі пропорції вказані в інструкції по застосуванню. Препарату зазвичай необхідно від 200 до 500 грамів на 10 літрів води.

Мідний купорос для обробки дерев

Мідний купорос за дією схожий на бордоську рідину, однак у нього часто додають який-небудь інсектицид широкого спектру дії, щоб посилити ефект протидії шкідникам. Дуже важливо, що під час роботи з цим препаратом використовуються захисні костюми, рукавички, адже мідний купорос отруйний і відноситься до 3 класу небезпеки.

Розчин готують зі 100 грамів мідного купоросу і 10 літрів води. Сильніша концентрація може бути небезпечною для дерев.

Сечовина для обробки дерев

Сечовина або ж "карбамід" – це сильний засіб проти різних шкідників на плодових і ягідних деревах. Ба більше, цей засіб може захистити й від гнильних захворювань. Тож дуже важливо підібрати концентрацію, необідну для ступеня зараження вашого саду.

Якщо сад не страждав від хвороб чи епідемії комах, для обробки навесні знадобиться 200-300 грамів сечовини на 10 літрів води. Якщо ж минулого сезону сад охопили рясніші проблеми, орієнтуйтеся на 500-700 грамів на 10 літрів води.