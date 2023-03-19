Весна обіцяє бути теплою та сонячною, але коли-не-коли на кілька днів можуть повернутись приморозки і холодний вітер. Саме тому в березні вже можна сіяти перші овочі, які будуть стійкими до холоду. Які культури належать до цього списку – дізнавайтесь у добірці 24 Каналу.

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Які овочі можна садити у відкритий ґрунт у березні

У березні можна встигнути посадити редис, моркву, буряк, а також зелень. Такі овочі зможуть прорости при температурі 2 – 3 градусів тепла, а витримувати морози до 3 – 6 градусів.

Редис. Насіння редиски перед посівом радимо просіяти через сито, щоб вибрати найбільше. Його слід замочити на 3 – 4 дні, постійно змінюючи воду. Потім насіння має просохнути. На грядці зробіть борозни орієнтовно глибиною 2 сантиметри, відстань між кожною – 15 сантиметрів. Посійте насіння (якщо його не видно через темне забарвлення – можна змішати з крейдяним порошком), засипте ґрунтом і полийте. Для захисту від заморозків накрийте плівкою – її можна зняти, коли насіння зійде.

Насіння редиски перед посівом радимо просіяти через сито, щоб вибрати найбільше. Його слід замочити на 3 – 4 дні, постійно змінюючи воду. Потім насіння має просохнути. На грядці зробіть борозни орієнтовно глибиною 2 сантиметри, відстань між кожною – 15 сантиметрів. Посійте насіння (якщо його не видно через темне забарвлення – можна змішати з крейдяним порошком), засипте ґрунтом і полийте. Для захисту від заморозків накрийте плівкою – її можна зняти, коли насіння зійде. Морква. Для цього овоча ґрунт повинен бути підготовлений – має прогрітися на 5 – 8 градусів тепла та бути удобрений перегноєм. Перед посівом розпушіть ґрунт золою, зробіть борозни завглибшки 5 – 6 сантиметрів і на відстані 18 – 20 сантиметрів. Насіння можна купити гранульоване – воно має у собі поживні речовини. Не сійте моркву у суху землю. Уже після посіву накрийте плівкою.



Моркву можна сіяти в березні / Фото Unsplash

Буряк. У місцевостях із теплим кліматом буряк висаджують ще в середині березня, але якщо на градуснику число не було більшим за +8, краще почекати. Насіння також треба підготувати, замочивши на добу у теплій воді (радимо скористатись термосом). Борозни для буряка робіть на відстані 18 – 20 сантиментів, глибиною 2 – 3 сантиметри, після посіву присипте золою. Проростки з'являються на 4 – 5 день – тоді можна зняти плівку.

Важливо! Не забувайте регулярно поливати посіви, якщо погода довгий час суха і без дощів. Головне правило – не робити це холодною водою.

Горох. Культура проростає при температурі 4 – 7 градусів тепла, та може витримати не більше 6 градусів морозу. Відстань між рядками повинна бути 15 – 20 сантиметрів, а між насінням – приблизно 5. Засівати потрібно в ямки не більше 3 – 4 сантиметрів. Насіння присипте ґрунтом, ущільніть і полийте, а також накрийте нетканою тканиною. Це убезпечить посів від птахів. Перші проростки з'являться на 7 – 10 день.

Які ще культури можна посіяти в березні

Петрушка та кріп – ці невибагливі рослини проростають при +3 градусах. Їх можна сіяти у борозни завглибшки 3 сантиметри і на відстані 10 – 15 сантиметрів.

– ці невибагливі рослини проростають при +3 градусах. Їх можна сіяти у борозни завглибшки 3 сантиметри і на відстані 10 – 15 сантиметрів. Салат. Насіння можна замочити у зольному розчині й просушити, після чого посіяти у борозни глибиною 1 сантиметр. Заздалегідь ґрунт варто скропити теплою водою.

Насіння можна замочити у зольному розчині й просушити, після чого посіяти у борозни глибиною 1 сантиметр. Заздалегідь ґрунт варто скропити теплою водою. Шпинат. Зелену культуру можна сіяти конвеєрним способом: кілька разів раз на 3 – 4 тижні. Насіння замочують на 2 доби, змінюючи воду. Після природної сушки шпинат сіють на глибину 2 сантиметри, зберігаючи дистанцію між рядами 20 – 30 сантиметрів, а між насінням – 5 – 8. Опісля накрити мішковиною до перших сходів – це станеться за 10 – 15 днів.

Нагадаємо, у березні можна посіяти квіти на розсаду. Серед них однорічні та багаторічні рослини, що тішитимуть око хазяйкам.