У горщики або теплицю можна сіяти на розсаду багато видів квіткових рослин, однак варто знати, як правильно їх вирощувати, пише 24 Канал.

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Які квіти можна сіяти на розсаду в березні

Однорічні квіти, які варто сіяти на розсаду:

  • Айстра;
  • чорнобривці;
  • вербена;
  • цинія;
  • клеома;
  • жоржина;
  • довгоцвіт;
  • петунія.
  • бородавник.

Яйстри можна сіяти на розсаду в березні 2023
Айстри можна сіяти на розсаду в березні 2023 / Фото Canva

Багаторічні квіти, які сіють на розсаду:

  • Ехінацея;
  • фіалка запашна;
  • примула;
  • мальва;
  • дзвоники;
  • іберіс;
  • лаванда.

Сприятливі дні для посіву квітів у березні

Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця:

  • 2 та 3 березня.
  • 8 – 11 березня.
  • 24 – 26 березня.
  • 29 – 31 березня.

Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти:

  • 2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.

Чорнобривці варто сіяти для розсади в березні
Чорнобривці варто сіяти для розсади в березні / Фото Canva

Поради, як правильно сіяти квіти на розсаду

  • Виберіть якісне насіння. Найкраще купити насіння в пакетику, яке повністю підготовлене для посадки. Однак можна використовувати й інше насіння.
  • Підготуйте ґрунт. Для квітів важливо підібрати добре дренований і пухкий ґрунт. Перед тим, як сіяти, підготуйте субстрат, додавши в нього добрива.

Як правильно сіяти розсаду квітів в березні
Як правильно сіяти розсаду квітів в березні / Фото Canva

  • Оберіть посуд. Розсаду варто сіяти в стакани, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.
  • Засійте насіння на правильну глибину. Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на упакуванні (якщо насіння купили в магазині) або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.
  • Накрийте насіння. Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла.
  • Підтримуйте оптимальну вологість та температуру. Не забудьте вчасно поливати розсаду та стежити за температурою повітря в кімнаті чи теплиці. Коли на дворі стане тепло, можете пересаджувати квіти у відкритий ґрунт чи в більші горщики.