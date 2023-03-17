У горщики або теплицю можна сіяти на розсаду багато видів квіткових рослин, однак варто знати, як правильно їх вирощувати, пише 24 Канал.

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Які квіти можна сіяти на розсаду в березні

Однорічні квіти, які варто сіяти на розсаду:

Айстра;

чорнобривці;

вербена;

цинія;

клеома;

жоржина;

довгоцвіт;

петунія.

бородавник.



Айстри можна сіяти на розсаду в березні 2023 / Фото Canva

Багаторічні квіти, які сіють на розсаду:

Ехінацея;

фіалка запашна;

примула;

мальва;

дзвоники;

іберіс;

лаванда.

Сприятливі дні для посіву квітів у березні

Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця:

2 та 3 березня.

8 – 11 березня.

24 – 26 березня.

29 – 31 березня.

Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти:

2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.



Чорнобривці варто сіяти для розсади в березні / Фото Canva

Поради, як правильно сіяти квіти на розсаду

Виберіть якісне насіння. Найкраще купити насіння в пакетику, яке повністю підготовлене для посадки. Однак можна використовувати й інше насіння.

Найкраще купити насіння в пакетику, яке повністю підготовлене для посадки. Однак можна використовувати й інше насіння. Підготуйте ґрунт. Для квітів важливо підібрати добре дренований і пухкий ґрунт. Перед тим, як сіяти, підготуйте субстрат, додавши в нього добрива.



Як правильно сіяти розсаду квітів в березні / Фото Canva

Оберіть посуд. Розсаду варто сіяти в стакани, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.

Розсаду варто сіяти в стакани, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали. Засійте насіння на правильну глибину. Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на упакуванні (якщо насіння купили в магазині) або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.

Важливо! На яку глибину садити квіти залежить від розміру насіння квітів та типу ґрунту.