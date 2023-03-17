В горшки или теплицу можно сеять на рассаду много видов цветковых растений, однако следует знать, как правильно их выращивать, пишет 24 Канал.
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Какие цветы можно сеять на рассаду в марте
Однолетние цветы, которые следует сеять на рассаду:
- Астра;
- бархатцы;
- вербена;
- циния;
- клеома;
- георгина;
- агератум;
- петуния.
- бородавник.
Астры можно сеять на рассаду в марте 2023 года.
Многолетние цветы, сеющие на рассаду:
- Эхинацея;
- фиалка душистая;
- примула;
- мальва;
- звонки;
- иберис;
- лаванда.
Благоприятные дни для посева цветов в марте
Однолетние цветы следует сеять в следующие дни месяца:
- 2 и 3 марта.
- 8 – 11 марта.
- 24 – 26 марта.
- 29 – 31 марта.
Двухлетние и многолетние цветы нужно сеять:
- 2, 3, 8, 11, 27, 31 марта.
Бархатцы следует сеять для рассады в марте / Фото Canva
Советы, как правильно сеять цветы на рассаду
- Выберите качественные семена. Лучше всего купить семена в пакетике, которые полностью подготовлены для посадки. Однако можно использовать и другие семена.
- Подготовьте почву. Для цветов важно подобрать хорошо дренированную и рыхлую почву. Перед тем как сеять, подготовьте субстрат, добавив в него удобрения.
Как правильно сеять рассаду цветов в марте / Фото Canva
- Выберите посуду. Рассаду следует сеять в стаканы, горшки или ящики. Можно также использовать подручные материалы.
- Засейте семена на верную глубину. Важно обратить внимание на рекомендации, указанные на упаковке (если семена купили в магазине) или соблюдать общие правила посева растений. Поскольку это очень влияет на прорастание семян. Обычно цветы сеют на глубину 1 сантиметр.
- Накройте семена. Чтобы рассада цветов быстро выросла, можно накрыть семена пленкой или куском стекла.
- Поддерживайте оптимальную влажность и температуру. Не забудьте своевременно поливать рассаду и следить за температурой воздуха в комнате или теплице. Когда на дворе станет тепло, можете пересаживать цветы в открытый грунт или в большие горшки.