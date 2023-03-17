В горшки или теплицу можно сеять на рассаду много видов цветковых растений, однако следует знать, как правильно их выращивать, пишет 24 Канал.

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Какие цветы можно сеять на рассаду в марте

Однолетние цветы, которые следует сеять на рассаду:

  • Астра;
  • бархатцы;
  • вербена;
  • циния;
  • клеома;
  • георгина;
  • агератум;
  • петуния.
  • бородавник.

Ястры можно сеять на рассаду в марте 2023 года.
Астры можно сеять на рассаду в марте 2023 года.

Многолетние цветы, сеющие на рассаду:

  • Эхинацея;
  • фиалка душистая;
  • примула;
  • мальва;
  • звонки;
  • иберис;
  • лаванда.

Благоприятные дни для посева цветов в марте

Однолетние цветы следует сеять в следующие дни месяца:

  • 2 и 3 марта.
  • 8 – 11 марта.
  • 24 – 26 марта.
  • 29 – 31 марта.

Двухлетние и многолетние цветы нужно сеять:

  • 2, 3, 8, 11, 27, 31 марта.

Бархатцы следует сеять для рассады в марте
Бархатцы следует сеять для рассады в марте / Фото Canva

Советы, как правильно сеять цветы на рассаду

  • Выберите качественные семена. Лучше всего купить семена в пакетике, которые полностью подготовлены для посадки. Однако можно использовать и другие семена.
  • Подготовьте почву. Для цветов важно подобрать хорошо дренированную и рыхлую почву. Перед тем как сеять, подготовьте субстрат, добавив в него удобрения.

Как правильно сеять рассаду цветов в марте
Как правильно сеять рассаду цветов в марте / Фото Canva

  • Выберите посуду. Рассаду следует сеять в стаканы, горшки или ящики. Можно также использовать подручные материалы.
  • Засейте семена на верную глубину. Важно обратить внимание на рекомендации, указанные на упаковке (если семена купили в магазине) или соблюдать общие правила посева растений. Поскольку это очень влияет на прорастание семян. Обычно цветы сеют на глубину 1 сантиметр.
  • Накройте семена. Чтобы рассада цветов быстро выросла, можно накрыть семена пленкой или куском стекла.
  • Поддерживайте оптимальную влажность и температуру. Не забудьте своевременно поливать рассаду и следить за температурой воздуха в комнате или теплице. Когда на дворе станет тепло, можете пересаживать цветы в открытый грунт или в большие горшки.