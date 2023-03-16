Шпаки повертаються до України напочатку березня. У цей час погода є досить мінливою та непередбачуваною, тому птахам потрібно мати свій прихисток для гніздування, пише 24 Канал.

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Покрокова інструкція, як зробити шпаківню своїми руками

Спочатку виберіть план будівлі. Ви можете знайти багато різноманітних видів шпаківень в соціальних мережах чи в інтернеті. Крім того, можна створити власний план, враховуючи розмір та форму домівки для птахів.

Зберіть необхідні матеріали та інструменти. Ви можете використовувати дерево, шифер або метал для покриття даху, дерев'яні дошки для стін та спеціальні кріплення. Вам також знадобляться різні інструменти, такі як лінійка з олівцем, молоток, цвяхи, пила, свердло тощо.



Як зробити шпаківню своїми руками / Фото Pіnterest

Дотримуйтеся плану будівництва. Розпочати роботу варто з фундаменту, потім встановити каркас, стіни, а тоді дах. Особливу увагу зверніть на вхідне вічко для птахів. Його діаметр в середньому має бути 5 сантиметрів.

Порада. Якщо в шпаківні є щілини, тоді їх необхідно замазати глиною.

Важливо гарно облаштувати будиночок для птахів всередині. Тому варто здійснити обшивку та утоплення шпаківні. Однак зовні її не потрібно прикрашати яскравою оздобою, адже це може налякати птахів.

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Поради, як зробити шпаківню / Фото Pinterest

Де варто повісити шпаківню

Краще обрати тихе і спокійне місце, віддалене від проїжджих доріг та інших джерел шуму. Шпаківню розміщують на висоті 3 метри, щоб хижі тварини не змогли дістати її.

Прикріплювати будиночок для птахів до дерева потрібно обережно, щоб не пошкодити кору. Тому можна повісити шпаківню на дерев'яну дошку, затиснуту між гілок або прикріпити на мотузку.

Зверніть увагу! Не рекомендується прибивати шпаківню цвяхами безпосередньо до дерева чи підвішувати на металевий дріт.



Де можна повісити шпаківню / Фото Canva