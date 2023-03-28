Важливо вибрати правильну ділянку для посадки, інакше врожай не принесе очікуваних результатів, повідомляє 24 Канал. Раніше ми розповідали, чим обробити цибулю перед садінням.

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Яких помилок уникати при посадці цибулі

Обрізати "шийку" та коріння цибулі перед посадкою

Цибуля не любить обрізання, хоч дехто каже, що це треба робити перед висадкою.

Пам'ятайте, що насправді цибуля цього не любить. Так роблять лише із рослиною для зимової вигонки. А перед посадкою весною цибулю не потрібно обрізати, бо це призведе до загнивання цибулин чи переохолодження при заморозках.

Ігнорування сортування цибулі перед посадкою

Цибуля не терпить безладу, тому її калібрують. Для кожної цибулинки має бути свої глибина посадки і відстань в ряду.

Крім того, терміни посадки також можуть відрізнятися. Бо якщо одна частина посівів зійде, а іншу – ще доведеться підживлювати, це ускладнить догляд. До того ж, збирати потім цибулю буде важче. Тому сортуйте цибулю за розміром. Зазначимо, що дрібну сіянку часто висаджують трохи раніше, ніж велику, і трохи на меншу глибину.



Цибулю треба посортувати перед посадкою / Фото publish

Не звертаєте увагу на відстань, коли садите цибулю

Цибуля не любить метушні, кожній цибулині своя відстань. Так, якщо ділянка велика, а підживлювати часто її не потрібно, ґрунт середньо забезпечений – краще садити цибулю на більшій відстані. Але якщо треба буде вносити багато підживлень і доступне своєчасне поливання – можна загущати посадки.

Не забувайте і про ґрунт

Цибуля не любить пухкий ґрунт, бо він погано прилягає до дна та ускладнює вкорінення. Тому хоча б за день-два до висадки потрібно сформувати борозни та розрихлили ґрунт, щоб він "встовся" та став щільнішим.

Також цибуля не любить сирий, надто мокрий ґрунт. Тому після посадки цибулю не треба поливають (краще зробити це заздалегідь, якщо весна суха).

Ґрунт повинен бути вологим, але помірно розсипчастим. Якщо ж він надто сирий, то борозни можна присипати тонким шаром піску, він захистить цибулини від надмірної вогкості, перешкоджатиме загниванню та поширенню хвороб.

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Неправильно підживлюєте цибулю

Цибуля не любить усе й відразу. Тож, перед самою посадкою "в лунку" краще нічого не класти. Або вносити це заздалегідь, якщо є можливість.

Все через те, що цибулинам не бажано стикатися з мінеральними підживленнями, бо це може завдати опіку молодим корінцям. Органіка при посадці цибулі зовсім не потрібна. А щодо азотних підживлень та іншого – їхня черга прийде після сходження цибулі.