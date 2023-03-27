Явище, коли сусідні рослини не дають розвиватися одна одній та навіть ворогують, називають алелопатією, пише 24 Канал. Щоб уникнути цієї помилки та отримати вдалий врожай, дотримуйтеся правил і не садіть деякі культури поряд.

До слова Небезпечне сусідство: що не можна садити поряд з чорною смородиною

Цибуля, часник – горох, капуста

Усі види цибулі, а також часник – не дають розвиватися гороху та капусті. Тому ці рослини краще розмежовувати іншою городиною.

Цибулю можна садити поряд з морквою, помідором, баклажаном.

Морква – кріп, петрушка, аніс

Досвідчені господарі стверджують, що зелень пригнічує ріст моркви через схожість шкідників та хвороб. Дослідження цього питання ще тривають, але краще убезпечитися та садити ці культури окремо.

Разом з тим, моркву без сумнівів можна садити поряд з іншими культурами, такими як: цибуля, огірок, баклажан, картопля.

Картопля – баклажани – томати

Ці культури не можна садити поряд не через їхнє ворогування, а спорідненість. Вони належать до сімейства пасльонових (родина квіткових рослин), тому вони страждають на схожі хвороби та від однакових шкідників. Розташовуючи їх поряд, становище цих культур буде не найкращим: шкідники швидко поширюватимуться.

Натомість картоплю можна посадити біля цибулі або моркви, також поруч з часником.

Перець – бобові – капуста – полуниця

Ці рослини вразливі до грибкового захворювання – атракнозу. На листі рослини з'являються чорні плями і виразки, через які вона може зів'янути.

Разом з перцем найкраще вирощувати базилік. Не зашкодить і морква, цибуля, шпинат, кріп і коріандр.

Цікаво, що поряд краще не садити гострий та солодкий перець. Все тому, що часто між ними відбувається перехресне запилювання. Так солодкий перець виросте гіркуватим, а гострий втратить свою головну властивість.