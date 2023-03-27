Явище, коли сусідні рослини не дають розвиватися одна одній та навіть ворогують, називають алелопатією, пише 24 Канал. Щоб уникнути цієї помилки та отримати вдалий врожай, дотримуйтеся правил і не садіть деякі культури поряд.
До слова Небезпечне сусідство: що не можна садити поряд з чорною смородиною
Цибуля, часник – горох, капуста
Усі види цибулі, а також часник – не дають розвиватися гороху та капусті. Тому ці рослини краще розмежовувати іншою городиною.
- Цибулю можна садити поряд з морквою, помідором, баклажаном.
Морква – кріп, петрушка, аніс
Досвідчені господарі стверджують, що зелень пригнічує ріст моркви через схожість шкідників та хвороб. Дослідження цього питання ще тривають, але краще убезпечитися та садити ці культури окремо.
- Разом з тим, моркву без сумнівів можна садити поряд з іншими культурами, такими як: цибуля, огірок, баклажан, картопля.
Картопля – баклажани – томати
Ці культури не можна садити поряд не через їхнє ворогування, а спорідненість. Вони належать до сімейства пасльонових (родина квіткових рослин), тому вони страждають на схожі хвороби та від однакових шкідників. Розташовуючи їх поряд, становище цих культур буде не найкращим: шкідники швидко поширюватимуться.
- Натомість картоплю можна посадити біля цибулі або моркви, також поруч з часником.
Перець – бобові – капуста – полуниця
Ці рослини вразливі до грибкового захворювання – атракнозу. На листі рослини з'являються чорні плями і виразки, через які вона може зів'янути.
- Разом з перцем найкраще вирощувати базилік. Не зашкодить і морква, цибуля, шпинат, кріп і коріандр.