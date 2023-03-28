Важно выбрать правильный участок для посадки, иначе урожай не принесет ожидаемых результатов. 24 Канал. Раньше мы рассказывали, чем обработать лук перед посадкой.

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Каких ошибок избегать при посадке лука

Обрезать "шейку" и корни луке перед посадкой

Лук не любит обрезку, хотя некоторые говорят, что это нужно делать перед высадкой.

Помните, что на самом деле лук этого не любит. Так поступают только с растением для зимней выгонки. А перед посадкой весной лук не нужно обрезать, потому что это приведет к загниванию луковиц или переохлаждению при заморозках.

Игнорирование сортировки лука перед посадкой

Лук не терпит беспорядок, поэтому его калибруют. Для каждой луковички должна быть своя глубина посадки и расстояние в ряду.

Кроме того, сроки посадки тоже могут отличаться. Ибо если одна часть посевов сойдет, а другую – еще придется подкармливать, это усложнит уход. К тому же собирать потом лук будет труднее. Поэтому сортируйте лук по размеру. Отметим, что мелкую сеянку часто высаживают чуть раньше большой и немного на меньшую глубину.



Лук нужно посортировать перед посадкой.

Не обращаете внимание на расстояние, когда садите лук

Лук не любит суеты, каждой луковице свое расстояние. Так, если участок большой, а подкармливать часто его не нужно, почва средне обеспечена – лучше сажать лук на большем расстоянии. Но если нужно будет вносить много подкормок и доступную своевременную поливку – можно загущать посадки.

Не забывайте и о почве

Лук не любит рыхлую почву, потому что она плохо прилегает ко дну и усложняет укоренение. Поэтому хотя бы за день-два до высадки нужно сформировать борозды и разрыхлить почву, чтобы она "устала" и стала плотнее.

Также лук не любит сырую, слишком мокрую почву. Поэтому после посадки лук не нужно поливать (лучше сделать это заранее, если весна сухая).

Почва должна быть влажной, но умеренно рассыпчатой. Если же он слишком сыр, то борозды можно присыпать тонким слоем песка, он защитит луковицы от чрезмерной сырости, препятствует загниванию и распространению болезней.

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Неправильно подпитываете лук

Лук не любит все сразу. Итак, перед самой посадкой "в лунку" лучше ничего не класть. Или вносить это заранее, если есть возможность.

Все потому, что луковицам не желательно сталкиваться с минеральными подкормками, потому что это может нанести опеку молодым корешкам. Органика при посадке лука совсем не нужна. А что касается азотных подкормок и прочего – их очередь придет после схождения лука.