Специалисты отмечают, что обработка лука перед посадкой начинается с просушивания и прогрева. Перебранные семена лука нужно прогреть при температуре 25 – 35 °С (можно разложить одним слоем у батареи) в течение недели-двух, пишет 24 Канал.

К теме Опасное соседство: что нельзя сажать рядом с черной смородиной

Это необходимо для того, чтобы высаженный в холодный грунт лук не начал стреливаться.

Можно воспользоваться другим экспресс-методом прогревания лука. Для этого замачивают сеянку в горячей воде (45-50 ° С) на 15 минут. Затем вынимают и погружают на 15 минут в холодной воде. После этого лук можно возделывать от болезней.

Как обработать лук перед посадкой

До посадки в землю, замочите лук в растворе пищевой соды. Она действует как противогрибковое и антисептическое средство. Также это дополнительно обогащает минеральными веществами, лук становится более засухоустойчивым, не образует стрелок и хорошо растет.

Как нужно замачивать посевной материал лука перед посадкой:

Для раствора соблюдайте правильную концентрацию – литр чистой воды на 1 чайную ложку пищевой соды.

Важно, чтобы раствор, в котором замачивают сеянку, был теплым (для этого нужна температура не ниже +45°C, но не выше +60°C).

Прежде чем погрузить лук в раствор, очистите его от чешуек. Но полностью очищать от верхней шелухи не нужно.

Держите в растворе семена лука от получаса до 2 часов, хорошо покрыв сосуд, чтобы дольше сохранить температуру раствора.

Любопытно! Обработать лук можно сразу на грядке. Ведь сода снижает кислотность почвы, что хорошо сказывается на росте растений. В такой почве не развиваются патогенные микроорганизмы и не растет сорняк.



После обработки вы получите хороший урожай лука / Фото из открытых источников

Другие наиболее распространенные способы дезинфекции:

Замачивание луковиц в крепком растворе марганцовки (3 грамма на 10 литров воды) на 2 часа, чтобы обезопасить растения от грибков.

Замачивание лука в крепком растворе поваренной соли (100 граммов на 10 литров воды) в течение 5 часов. Это также проверенная обработка от грунтовой нематоды.

Замачивание в слабом растворе медного купороса (15 г на 10 литров воды) в течение часа.

Замачивание в аммиачной селитре (1 чайная ложка на 10 литров воды) простимулирует рост на 15 минут и защитит от болезней и вредителей.

Заметьте, вся обработка лука перед посадкой должна производиться в тот же день. Канавки, в которые вы планируете сажать лук, также нужно продезинфицировать. Полите их слабым раствором медного купороса (15 граммов на 10 литров воды) за несколько дней до посадки сеянки.