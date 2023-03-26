Есть несколько кустов, которые являются плохими соседями для черной смородины. Так что, если вы хотите богатый урожай, не стоит сажать рядом, сообщает 24 Канал.

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Прежде всего, помните, что нельзя сажать рядом черную и красную смородину. Ведь они поражаются одинаковыми заболеваниями, поэтому близкое соседство этих культур нежелательно.

Если же другой возможности нет, то нужны хотя бы профилактические опрыскивания и защита от насекомых.

Что еще нельзя сажать возле черной смородины

Основные правила запрещают:

сажать вместе растений того же семейства;

выращивать смородину на месте тех растений, имеющих общих вредителей;

использовать участок, где росли требовательные к тем же микроэлементам культуры.

У каких растений не стоит сажать смородину:

Малины (это неудачное соседство, ведь малина пускает отводки, мешая росту смородины. Кроме этого, растения болеют схожими заболеваниями).

Вишня (это тоже неудачное соседство, ведь вишня будет затенять смородину, а ее корневая поросль снизит количество питательных веществ в почве).

Яблоня (высокие яблони могут затенять соседние культуры, уменьшая их урожайность).

Добавим, что для черной смородины очень важно интенсивное освещение. В то же время деревья и высокие кустарники будут ее удручать. К примеру, корневая система сливы распространяется горизонтально, ухудшая условия для роста черной смородины.

Следует знать, что черную смородину можно вернуть на тот же участок, где он рос 6 лет назад. Ведь чередование культур снижает риски инфицирования растений и способствует лучшей урожайности.

С чем рядом лучше всего сажать черную смородину: