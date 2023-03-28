Весенние заморозки и снегопады иногда бывают неожиданными и могут повредить молодым растениям. Несколько проверенных способов помогут защитить будущий урожай пишет 24 Канал.

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Как оградить огород от заморозков

Прежде всего нужно следить за прогнозом погоды. Не торопиться высаживать рассаду, если метеорологи сообщают об ухудшении погодных условий. Позже не значит хуже, растения быстрее сойдут в стабильном тепле.

Если растения уже в открытом грунте лучшим способом является укрытие. Для этого над растениями устанавливают дуги, а поверх них настилают агроволокно. Есть разные материалы, для разных колебаний температур, даже для защиты до -6 °C.



Укрытие для растений / Фото Pinterest

Проросшим росткам также поможет правильный полив. Нужно распиливать воду на стебли и листья со всех сторон. Таким образом, при заморозках образуется ледяная корка, которая сможет сохранить внутри листьев и стеблей тепло. Это естественный метод для растений.

Также обычный полив спасет урожай при снижении температуры. Когда вода начинает испаряться, образует небольшой туман вокруг растений, который выдерживает перепады температур. Таким образом ростки защищают свой микроклимат.



Мороз на растениях / Фото Pinterest

Если погода ухудшилась кардинально и на молодые растения выпал снег, но быстро расстав, волноваться не стоит. Талая вода из него увлажнит почву и даже будет полезна для молодой рассады.

Автор: Диана Сикорская