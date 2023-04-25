Чтобы малина приносила плоды, ей нужно создать хорошие условия обитания. Иначе – эта капризная ягода не приживется на вашем огороде. А что не рекомендовано сажать возле малины – расскажет 24 Канал.

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Что нельзя сажать у малины

Малину лучше не сажать с жасмином и облепихой. Поскольку такое соседство приведет к обезвоживанию кустарникового растения. В то же время ягоды станут гораздо более мелкими и не такими сладкими, как обычно.

Некоторые садовые цветы не очень хорошо влияют на рост куста. В основном они не дают малине расти и развиваться. В частности, речь идет о настурцию, ирис и хост. Из кустов сюда относится бузина.

Такое же влияние на кусты малины имеет и вишня. Она удручает рост кустов, уменьшает урожай. Из-за нее уменьшается время плодоношения малины.



Вишня / Фото Растениевод

Нежелательное соседство для малины с клубникой. Эти ягоды угнетают друг друга. Что первое, что второе поражают одинаковые вредители и болезни. Поэтому если посадить их вместе, то будет конкуренция за полезные вещества и влагу в земле. Сюда относится земляника и голубика.

Очень не рекомендуется сажать у малины виноград. Он извлекает из земли все полезные вещества, поэтому малине не хватает питания. Через некоторое время он может погибнуть при таком соседстве.

Что можно сажать у малины

Малина очень хорошо приживается с яблоней. Такое соседство не вредит для куста, даже улучшает его. Яблоня защищает кусты от заражения гнилью. В то же время малина оберегает плодовое дерево от парши.



Яблоня / Фото Exo