Навесні у городників є багато роботи. Все це для того, щоб насадження приживалися у землі й давали плоди. Не останнє значення для хорошого врожаю має підживлення. Тож чим удобрити землю весною – поділиться 24 Канал.

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Правила щодо удобрення

Підживлення землі є одним із найважливіших етапів у вирощуванні будь-якої рослини. Зокрема, підгодування ґрунту навесні має свої переваги.

Наприклад, перегній, розкладаючись у землі, зберігатиме тепло , яке потрібне саджанцям, які щойно посадили на грядці.

, яке потрібне саджанцям, які щойно посадили на грядці. Адже гній від морозу може втратити свої корисні властивості. Тому його потрібно тримати в сараї , щоб йому було там тепло.

, щоб йому було там тепло. Водночас гній краще вносити лише в перепрілому вигляді . Тому що саме так він зберігає всі важливі елементи.

. Тому що саме так він зберігає всі важливі елементи. Підживлення землі гноєм варто проводити не частіше 1 разу на 3 роки. Добриво треба вносити вглиб землі на 15-20 сантиметрів.

землі на 15-20 сантиметрів. Важливо – не переборщити з кількістю добрив. Адже навіть на неродючій землі, гній застосовують десь 5-6 кілограмів на 1 метр поверхні.

Чим удобрювати землю

Органічні добрива. Наприклад, попіл містить чимало фосфору та калію. Підживлювати ним ґрунт можна як в сухому вигляді, так і в розчиненому. Потрібно 300 грамів попелу змішати з 10 літрами гарячої води. Суху речовину вносимо в ямки та засипаємо землею. Розчин можна застосовувати, коли перекопуємо грядки.



Попіл / Фото Вікіпедія

Коров'ячий гній. Його треба розвести з водою у пропорції 1:10, настояти тиждень та потім знову розвести у розрахунку 1:2. Краще цю процедуру проводити в теплу погоду.

Боби та злаки. До перших відносять сочевицю та горох, а до других – жито та овес. Такі добрива заведено вносити неглибоко. Тобто, максимум на 5 сантиметрів їх кладуть у ґрунт. Далі – перекопують лопатою, скошують та залишають на городі для перегнивання.



Боби / Фото Agrarii-razom

Курячий послід. У ньому є велика кількість поживних речовин. Дуже часто послід використовують для поповнення землі азотом. Щоб приготувати з нього розчин, треба відро добрива змішати з 10 відрами води. Удобрюємо ним землю.