Садівники полюбляють мати у себе помідори, бо вони – дуже корисні та смачні. Має значення у вирощуванні цих овочів і правильне підживлення. Як не можна вирощувати помідори та чим не можна підживлювати – поділиться 24 Канал.

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Як не можна вирощувати помідори

Часто недосвідчені городники допускають чимало помилок під час вирощуванні помідорів. З-поміж усіх найбільше впливають на те, що урожаю нема, такі чинники.

Неправильний вибір насіння. Нема сенсу постійно вирощувати старі сорти, у той час, як вони давно не мають корисних властивостей, стали дрібними й часто хворіють. Краще обирати сучасні сорти, які є свіжими та поживними. Помідори для теплиць є стійкими до вологості й мають небагато листя. А томати для відкритого ґрунту добре живуть у сухому середовищі. Вони можуть захистити врожай від надмірного сонячного проміння.

Затінок. Якщо йдеться про вирощування помідор на дворі у відкритій землі, то треба знати, що помідори не люблять надмірну тінь. Їх не рекомендовано садити у затемнених місцях городу чи під деревами. Якщо висадити помідори біля великих кущів, наприклад як малина чи смородина – урожаю не буде. Тому що чагарники дають сильну тінь, отже плодів у такому випадку майже не буде.

Холод. Найкращою температурою для помідорів є +23-25. За нижчих показників рослина припиняє рости. Якщо плодів ще немає, а температура на рівні +10-15 градусів тепла, то урожаю можна не чекати. Коли холодає, зав'язка повністю опадає. Тому великою помилкою є садити помідори, коли не знаєш погоду на найближчі тижні. Тому що помідори не люблять холод. Відповідно повітря і землі мають бути добре прогріті, щоб ця рослина не загинула.

Чим і як не можна підживлювати помідори

  • Азотні добрива. Їх надмірна кількість може спричинити у помідорів хімічний опік. Як наслідок, ріст рослин зупиняється. Якщо листові пластини вже утворилися, то на них можуть з'явитися великі плями. Так само воно проявляється на недозрілих плодах.

Азотні добрива
Азотні добрива / Фото Все росте

  • Надмірна кількість добрив для помідорів ніколи не буде корисною для них. Таку помилку роблять городники – початківці. У результаті матимете величезні кущі з дуже малою кількістю плодів. Багато добрив впливає так, що помідорам нема сенсу розмножуватися, тобто давати плоди. Адже й так все добре. Це стосується як мінеральних, так і органічних добрив.
  • Водночас якщо мало підживлювати помідори, то теж нічого доброго не слід чекати. Потрібно робити це хоча б тричі за сезон, а найкраще – кожних 2 тижні. Можна використовувати різні добрива. Втім, важливо, щоб азоту в них було менше, ніж фосфору з калієм. До прикладу, 15 грамів аміачної селітри, 50 – 60 грамів суперфосфату та 30 – 40 грамів хлористого калію на 10 літрів води.
  • Від браку бору в помідорів можуть почати обсипатися квітки й зав'язь. Тому з мікродобрив вони найбільше потребують бору та магнію. Останній – регулярно, а бор – коли вже зацвітуть. Щоб підживити помідори, беремо 1 грам борної кислоти на 1 літр води та обприскуємо зелень в другій половині дня.