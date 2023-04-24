Садівники полюбляють мати у себе помідори, бо вони – дуже корисні та смачні. Має значення у вирощуванні цих овочів і правильне підживлення. Як не можна вирощувати помідори та чим не можна підживлювати – поділиться 24 Канал.

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Як не можна вирощувати помідори

Часто недосвідчені городники допускають чимало помилок під час вирощуванні помідорів. З-поміж усіх найбільше впливають на те, що урожаю нема, такі чинники.

Неправильний вибір насіння. Нема сенсу постійно вирощувати старі сорти, у той час, як вони давно не мають корисних властивостей, стали дрібними й часто хворіють. Краще обирати сучасні сорти, які є свіжими та поживними. Помідори для теплиць є стійкими до вологості й мають небагато листя. А томати для відкритого ґрунту добре живуть у сухому середовищі. Вони можуть захистити врожай від надмірного сонячного проміння.

Затінок. Якщо йдеться про вирощування помідор на дворі у відкритій землі, то треба знати, що помідори не люблять надмірну тінь. Їх не рекомендовано садити у затемнених місцях городу чи під деревами. Якщо висадити помідори біля великих кущів, наприклад як малина чи смородина – урожаю не буде. Тому що чагарники дають сильну тінь, отже плодів у такому випадку майже не буде.

Холод. Найкращою температурою для помідорів є +23-25. За нижчих показників рослина припиняє рости. Якщо плодів ще немає, а температура на рівні +10-15 градусів тепла, то урожаю можна не чекати. Коли холодає, зав'язка повністю опадає. Тому великою помилкою є садити помідори, коли не знаєш погоду на найближчі тижні. Тому що помідори не люблять холод. Відповідно повітря і землі мають бути добре прогріті, щоб ця рослина не загинула.

Чим і як не можна підживлювати помідори

Азотні добрива. Їх надмірна кількість може спричинити у помідорів хімічний опік. Як наслідок, ріст рослин зупиняється. Якщо листові пластини вже утворилися, то на них можуть з'явитися великі плями. Так само воно проявляється на недозрілих плодах.



Азотні добрива / Фото Все росте