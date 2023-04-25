Весной у огородников много работы. Все это для того, чтобы насаждения приживались в земле и приносили плоды. Не последнее значение для хорошего урожая имеет подкормка. Так чем удобрить землю весной – поделится 24 Канал.
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Правила по удобрению
Подкормка земли является одним из важнейших этапов в выращивании любого растения. В частности, прикормка почвы весной имеет свои преимущества.
- Например, перегной, разлагаясь в земле, будет сохранять тепло, которое нужно саженцам, только что посадившим на грядке.
- Ведь навоз от мороза может потерять свои полезные свойства. Поэтому его нужно держать в сарае чтобы ему было там тепло.
- В то же время навоз лучше вносить только в перепрелом виде. Потому что именно так он сохраняет все важнейшие элементы.
- Подкормку земли навозом следует проводить не чаще 1 раза в 3 года. Удобрение нужно вносить вглубь земли на 15–20 сантиметров.
- Важно – не переборщить с количеством удобрений. Ведь даже на неплодородной земле, навоз применяют где-то 5-6 килограммов на 1 метр поверхности.
Чем удобрять землю
Органические удобрения. К примеру, пепел содержит немало фосфора и калия. Подпитывать им почву можно как в сухом виде, так и в растворенном. Нужно 300 г пепла смешать с 10 литрами горячей воды. Сухое вещество вносим в ямки и засыпаем землей. Раствор можно применять, когда перекапываем грядки.
Зола / Фото Википедия
Коровий навоз. Его нужно развести с водой в пропорции 1:10, настоять неделю и затем снова развести в расчете 1:2. Лучше эту процедуру проводить в теплую погоду.
Бобы и злаки. К первым относят чечевицу и горох, а ко вторым – рожь и овес. Такие удобрения принято вносить неглубоко. То есть максимум на 5 сантиметров их кладут в грунт. Далее – перекапывают лопатой, скашивают и оставляют на огороде для перегнивания.
Бобы / Фото Agrarii-razom
Куриный помет. В нем есть большое количество питательных веществ. Очень часто помет используют для пополнения земли азотом. Чтобы приготовить из него раствор, нужно ведро удобрения смешать с 10 ведрами воды. Удобряем им землю.