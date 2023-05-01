Картопля – популярний овоч як серед дорослих, так і малих. Вона – дуже корисна і смачна. Тому не дивно, що люди часто садять її в себе на городі. Власне, чим небажано підживлювати картоплю, щоб не зіпсувати врожай – розкаже 24 Канал.

Дивіться також Готуємо грядку під моркву: перевірений метод, який забезпечить великий урожай

Чим не можна підживлювати картоплю

Хоча картопля потребує доброго живлення, існують речовини, які не можна використовувати для її удобрення. Ось декілька прикладів речовин, які не рекомендується використовувати для удобрення картоплі.

Сирий курячий гній. У ньому міститься велика кількість азоту, тому картопля може погано на нього реагувати. Крім того, якщо гноївку не зберігають або не застосовують правильно, вона може виділяти шкідливі бактерії та паразити. Водночас вони можуть пошкодити картоплю та інші рослини.



Сирий курячий гній / Фото Flagma

Свіжий бджолиний нектар. Свіжий нектар або пилок містять велику кількість цукру, що підвищує вологість землі. А це може спричинити гниль та хвороби у картоплі. Також якщо використовувати бджолиний нектар як добриво для картоплі, то бджолам та іншим комахам-запилювачам може не вистачити їжі.



Свіжий бджолиний нектар / Фото Ваша пасіка

Спеціальні добрива для газону або квітів. Деякі добрива можуть мати речовини, які не підходять для картоплі. Наприклад, добрива для газонів можуть містити велику кількість азоту. Своєю чергою, вони знижують якість та врожайність картоплі.



Нітроамофоска / Фото Gradina max

Солома. Вона містить насіння бур'янів, яке під час вирощування картоплі може прорости та змішатися з нею. Якщо насіння бур'янів потрапить у землю разом із соломою, воно може стати конкурентом для картоплі, забираючи воду та поживні речовини.



Солома / Фото Grow now

Якщо ви хочете удобрити свою картоплю, рекомендується використовувати органічні добрива, такі як компост, перегній або зелене добриво. Крім того, ви можете використовувати мінеральні добрива, зокрема, азотні, фосфорні та калійні.



Гній / Фото Junkstore