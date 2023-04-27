Навесні перед городником постає питання – як і чим захистити свої рослини від шкідників. Про це треба подбати заздалегідь, щоб потім не виникало неприємних сюрпризів. А от у якому розчині треба замочити картоплю перед посадкою – підкаже 24 Канал.

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Яким розчином обробляти картоплю

Існує кілька перевірених методів, як обробити бульбу перед посадкою. Сюди відноситься деревний попіл, марганцівка, борна кислота й мідний купорос.

Ще у давні часи бульбу замочували у розчині марганцівки. За 2-3 дні до посадки у велику каструлю виливали відро води. Потім у ньому розводили трішки марганцівки й все перемішували у відрі. Потім картоплю занурювали в цей розчин на 1-2 хвилини. Після того її розкладали на солому, щоб вона добре висохла.



Марганцівка / Фото Dobrobut

Після того розчину картопля гарно проростала, бадилля тяглося вгору й довгий час було зеленим. А восени вже викопували великі плоди.



Великі плоди / Фото Vetobereg.kiev

Картоплю перед саджанням можна обробляти розчином мідного купоросу. Для цього треба розчинити 10 грамів речовини у 10 літрах води.



Мідний купорос / Фото Sksumykhimprom

Підійде й борна кислота. Треба приготувати розчин у пропорції 15 грамів на 10 літрів. І в одному з них замочуємо бульбу. Такі суміші врятують від фітофтори, парші та інших хвороб.

Добрий розчин для картоплі можна приготувати з деревного попелу. Потрібно 10 літрів води залити до 1 літра попелу. Він допомагає картоплі рости й містить чимало корисних речовин.



Попіл / Фото Вікіпедія

Можна обійтися без усіляких розчинів й одразу притрусити картоплю попелом під час садіння. У такому разі витратите набагато менше часу та результат буде не гірший, ніж покупати бульбу в розчині.