У травні на городі завжди багато справ. Треба перекопати ділянку, видалити бур'яни, зробити насадження, внести добрива. І дуже хочеться, щоб все прижилося. В які дні краще це робити – підкаже 24 Канал.

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Найурожайніші дні для посадки

Однорічні квіти краще садити 1, 2, 3, 29, 30 травня , тоді як багаторічні – 14, 15, 30, 31 травня .

, тоді як багаторічні – . Капуста виросте, якщо посадити її 2, 14, 21, 24, 30 травня .

. Сприятливі дні для посадки кабачків та гарбузів – 2, 10, 15, 22-25 травня .

. Виноград і полуниця дадуть плоди, якщо посадити їх садити 2, 14, 24, 30 травня .

. Картопля вродить, якщо її посадити 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 травня .

. Цибулю і часник проросте 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня .

. Кріп, петрушка та інша зелень приживеться 3, 17, 29 травня .

. Перець й баклажани добре вродять, якщо посадити їх 7, 11, 19 травня .

. Плодові дерева радять садити 9, 12, 13 травня .

. Помідори найкраще приживуться у землі 13 та 15 травня .

. Сприятливі дні для посадки буряка – 17 та 24 травня.

Посівний календар на травень 2023

1-3 травня. У цей період добре сіяти зелень, боби, капусту, часник та цибулю. Рекомендується садити й однорічні квіти, полуницю та виноград. Боремося зі шкідниками та бур'янами.

4-6 травня. Період повного Місяця. Нічого не сіємо й не садимо. Відпочиваємо.

7-8 травня. Упродовж цих днів можна садити кукурудзу, картоплю, цибулю, редиску та салат. Приживуться плодові та ягідні дерева, посаджені в цей період. Хороші дні для удобрення.

9-12 травня. Садимо редиску, буряк, гарбузи та кабачки. Не чіпаємо корені рослин у ці дні. Можна рясно поливати насадження.



Посів овочів / Фото Agrarii-razom

13-15 травня. Висаджуємо селеру, капусту, огірки та перець. Не радять обрізати дерева та вносити мінеральні добрива.

16-17 травня. Ці дні вважаються неврожайними. Краще не поливати, не удобрювати та не пересаджувати рослини.

18-20 травня. Період Нового місяця. Нічого садити не варто, можна тільки просапати бур'яни.

21-24 травня. В цей період заведено садити полуницю, диню, кавун та квасолю. Це дуже сприятливий час для всіх овочів. Цибулинні рослини краще не пересаджувати.

25-26 травня. Можна садити лікарські рослини й прянощі, але загалом ці дні не вважаються врожайними. Дозволяється обрізати плодові дерева.

27-29 травня. Садимо зелень, картоплю, редиску, різні квіти. Протягом цього періоду рекомендовано вирізати зайві пагони та боротися зі шкідниками.

30-31 травня. Це сприятливий період для саджання багаторічних квітів, бобових і капусти. Дуже добре в цей період удобрювати, розпушувати та поливати землю.