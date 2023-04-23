Часник – дуже популярний овоч в Україні. Його часто додають до салатів, м'ясних і рибних страв, бо він є смачним і корисним. Дачники також часто садять часник, бо за ним легко доглядати. Втім, підживлення – важлива процедура у вирощуванні будь-якого овочу. Тож як удобрити часник дріжджами – читайте у матеріалі.

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Як удобрити часник дріжджами

Дріжджі та цукор . Готуємо розчин на основі 10 літрів води, 15 грамів сухих дріжджів й 75 грамів цукру. Змішуємо всі компоненти й настоюємо протягом 4-5 днів.

Послід . Треба взяти 10 грамів сухих дріжджів, 200 грамів пташиного посліду й 10 літрів води. Добре перемішуємо всі компоненти й чекаємо кілька днів. Проціджуємо розчин і додаємо воду у пропорції 1:10.

Дріжджі із хлібом. Беремо 500 грамів свіжих дріжджів, стільки ж хлібної м’якушки й трави. Інградієнти розмішуємо у відрі води, настоюємо 1-2 дні й використовуємо для удобрення вологої землі.



Як підживити часник дріжджами / Фото Кондитерська Два зайці

Свіжі дріжджі з цукром . Розводимо 100 грамів цукру й свіжих дріжджів у 3 літрах води. Чекаємо 3 дні та регулярно розмішуємо. Вийде сильно концентрований настій. 250 мілілітрів розчину треба розчиняти у 10 літрах води.

Деревна зола. Для приготування настою треба взяти 125 грамів свіжих дріжджів, 70 грамів цукру й 30 мілілітрів золи. Все розмішуємо в 5 літрах води й чекаємо 2-3 години.

Суміші з вітамінів для часнику

Бур'ян. Щоб приготувати суміш з бур’яну, треба дрібно його нарізати, покласти в місткість й залишити під сонцем на тиждень. Суміш регулярно помішуємо. Згодом до настою додаємо 500 грамів сирих дріжджів й знову залишаємо бродити на сонці. Через 3 дні можна використовувати. Одну її частину змішуємо з 3 частинами води й поливаємо часник.

Пророщена пшениця. Для приготування цієї суміші беремо 1 кілограм пшениці, пророщуємо її упродовж доби. Потім гарно подрібнюємо. Туди варто додати 5 ложок цукру й так само ж борошна. Розчин гарно перемішуємо, кип’ятимо та змішуємо з 5 літрами води. Процес бродіння має відбуватися 2 дні. Перед самим використанням настій треба розвести з водою у пропорції 1:10.

Йод. Ця речовина робить землю більш родючою та покращує розвиток рослин. Треба налити 40 крапель медичного розчину з концентрацією 5 % до 10 літрів води. Найчастіше його використовують як позакореневе підживлення до стадії утворення зав’язки.