Лохина вважається доволі вибагливою ягодою у догляді. Але це не зупиняє багатьох городників, адже її смак не залишає байдужим. До того ж лохина – надзвичайно корисна і поживна, тому її варто посадити в себе на городі. А от як правильно підживлювати — розповість 24 Канал.
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Ознаки браку вітамін
- Здорова лохина повинна мати яскравий колір листків, добре розвиватися і народжувати великі врожаї.
- Якщо бракує корисних речовин, це можна буде дуже просто зрозуміти за зовнішнім виглядом кущика.
- Якщо лохині не вистачає азоту, то кущі погано розвиваються. Не формуються нові пагони, починає жовтіти листя на кущах, зменшується врожайність.
- Нестача заліза дуже нагадує своїми ознаками брак азоту. Просто у цьому випадку жовтизна охопить суто молоде листя, а їх жилки залишаються зеленими.
Чим удобрити лохину
Під час вирощування лохини варто пам'ятати, що їй потрібен кислий ґрунт. Якщо посадити лохину у звичайну землю чи супіщаний ґрунт, то рослини, ймовірно, будуть чахнути. Гарного врожаю не буде.
Тому обов'язково варто садити лохину в торф'яну кислу землю. Проста суміш для лохини – це болотно-рудий торф на половину із хвойним опадом, який можна взяти у лісі.
Як підживлювати лохину / Фото Pixabay
Лохину необхідно підживлювати кислими добривами. Є простий спосіб це зробити. У багатьох людей на городі можна знайти ревінь, щавель або кислицю. Зокрема, остання має кислі листки. Її ще називають "заячою капустою".
Усю цю зелень треба нарвати: кислицю, ревінь (у ньому найбільше кислот саме влітку) та щавлеву кислоту (вона не дуже корисна для тих, хто має проблеми зі шлунком).
Зелень треба дрібненько порізати, особливо стеблинки, і дати їм час настоятися у воді десь добу. Тоді вийде кислий розчин. Чим дрібніше поріжете, тим більше кислоти рослина віддасть. І тоді ви зможете використати це добриво.
Є простіший спосіб – відтиснути звичайний лимон. На п'ятилітрове відро буде достатньо одного лимона і трохи кислої трави. Можна проціджувати, а можна й не проціджувати й вилити усю цю суміш під кущ лохини.