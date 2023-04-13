Полуниця потребує гарного догляду: прополювання, розсадження, обприскування від шкідників і удобрення. Такі заходи дозволять кожного сезону ласувати соковитими плодами. Як і чим правильно удобрювати полуницю, щоб збирати урожай, підкаже 24 Канал.

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Удобрення полуниці навесні

Підживлення можна починати лише після того, як ви обрізали сухі та гнилі гілки, а також позбирали усе сміття, щоб вони не заважали росту полуниці.

Одним із методів підживи буде йод . 8 – 10 крапель треба розчинити у 10 літрах води. Коли хмарна погода, потрібно полити по листі полуниці цим розчином. Можна використати лійку з душовою насадкою. Дуже важливе дозування у цій ситуації, тому що по – іншому спалите листя. Ефективність буде, якщо провести 2 – 3 процедури. Через тиждень, коли земля прогріється до 8+, розчиняємо у 10 літрах води столову ложку сечовини й поливаємо кущі під корінь.

. 8 – 10 крапель треба розчинити у 10 літрах води. Коли хмарна погода, потрібно полити по листі полуниці цим розчином. Можна використати лійку з душовою насадкою. Дуже важливе дозування у цій ситуації, тому що по – іншому спалите листя. Ефективність буде, якщо провести 2 – 3 процедури. Через тиждень, коли земля прогріється до 8+, розчиняємо у 10 літрах води столову ложку сечовини й поливаємо кущі під корінь. Гарним методом буде внесення азотних добрив . Вони потрібні для хорошого росту листя у полуниці. На 10 літрів води треба застосувати близько 20 грамів азоту.

. Вони потрібні для хорошого росту листя у полуниці. На 10 літрів води треба застосувати близько 20 грамів азоту. Ефективним удобренням є курячий послід . Треба розчинити 1 кілограм добрива в 12 літрах води. Тримаємо тиждень, кожного дня мішаємо розчин. Під кущ виливаємо пів літра розчину. Схожий ефект має коров’як . Треба розвести його у пропорції 1:10 і полити так само як і розчином курячого посліду.

. Треба розчинити 1 кілограм добрива в 12 літрах води. Тримаємо тиждень, кожного дня мішаємо розчин. Під кущ виливаємо пів літра розчину. Схожий ефект має . Треба розвести його у пропорції 1:10 і полити так само як і розчином курячого посліду. Добрим засобом буде й нітроамофоска. Треба розвести 15 грамів речовини на 10 літрів води. Під кожен кущ виливаємо по пів літра.

Удобрення полуниці під час цвітіння

Коли ви помітили на полуниці перші квіточки, варто підживити рослину добривами, які можна приготувати в домашніх умовах.

Перший із них такий: заливаємо склянку деревної золи 2 склянками окропу, даємо настоятися кілька годин. Потім потрібно додати в цей розчин 10 крапель йоду, десь 2 грами марганцівки, 2,5 грами борної кислоти. Після чого потрібно розмішати цю суміш у 10 літрах відстояної води. Виливаємо по склянці розчину під кожен кущ.



Як і чим удобрювати полуницю / Фото Pexels

Добре впливають на полуницю удобрення дріжджами. Для цього беремо 100 грамів цукру, пакет дріжджів і вносимо все у трилітрову банку. Потім треба залити це водою до горлечка й тримати 1 – 2 дні в теплому місці. Чекаємо допоки не зупиниться бродіння.

Потім розчин змішують з 10 літрами води й використовують для підживлення коренів. Перед підживою обов'язково поливаємо ділянку. Під кожну рослину виливаємо пів літра розчину.

Ідеально використовувати дріжджове добриво двічі або тричі за сезон. Для поповнення вмісту калію в ґрунті через 2 тижні підживлюємо полуницю деревною золою в сухому або рідкому вигляді.

Коли полуниця цвіте, також варто обприскати її розчином сірчанокислого цинку та борною кислотою. Таке удобрення збільшить кількість зав’язків. Дозволяється обприскати листя полуниці розчином коров’яку в пропорції пів літра на 10 літрів води.

Грає важливу роль для цвітіння та плодоношення полуниці калій. Тож садівники радять використати калійну селітру у співвідношенні 1 чайна ложка на 10 літрів води. Робити це варто перед самим розпусканням бутонів.

Під час цвітіння рекомендується удобрювати полуницю настоєм жалкої кропиви. Для приготування треба залити водою відро нарізаної кропиви. Тримаємо 2–3 дні, періодично розмішуємо й поливаємо по 0,5 – 1 літра під кущ.