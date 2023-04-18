Голубика считается довольно прихотливой ягодой в уходе. Но это не останавливает многих огородников, ведь ее вкус не оставляет равнодушным. К тому же голубика – чрезвычайно полезна и питательна, поэтому ее следует посадить у себя на огороде. А вот как правильно подкармливать - расскажет 24 Канал.

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Признаки нехватки витамин

Здоровая голубика должна иметь яркий цвет листьев, хорошо развиваться и рождать большие урожаи.

Если не хватает полезных веществ, это можно будет очень просто понять по внешнему виду кустика.

Если голубики не хватает азота, то кусты плохо развиваются. Не формируются новые побеги, начинают желтеть листья на кустах, уменьшается урожайность.

Недостаток железа очень напоминает своими признаками нехватку азота. Просто в этом случае желтизна охватит чисто молодые листья, а их жилки остаются зелеными.

Чем удобрить голубику

Во время выращивания голубики следует помнить, что ей нужна кислая почва. Если посадить голубику в обычную землю или супесчаную почву, то растения, вероятно, будут чахнуть. Хорошего урожая не будет.

Поэтому обязательно стоит сажать голубику в торфяную кислую землю. Простая смесь для голубики – это болотно-рыжий торф на половину с хвойным осадком, который можно взять в лесу.



Как подкармливать голубику / Фото Pixabay

Голубину необходимо подкармливать кислыми удобрениями. Есть простой способ сделать это. У многих людей на огороде можно найти ревень, щавель или кислицу. В частности, последняя имеет кислые листья. Ее еще называют "заячьей капустой".

Всю эту зелень нужно нарвать: кислицу, ревень (в нем больше кислот именно летом) и щавелевую кислоту (она не очень полезна для тех, кто имеет проблемы с желудком).

Зелень надо мелко порезать, особенно стебельки, и дать им время настояться в воде где-то сутки. Тогда получится кислый раствор. Чем мельче порежете, тем больше кислоты растение отдаст. И тогда вы сможете использовать это удобрение.

Есть более простой способ – отжать обычный лимон. На пятилитровое ведро будет достаточно одного лимона и немного кислой травы. Можно процеживать, а можно и не процеживать и вылить всю эту смесь под куст голубики.