Перець займає провідне місце серед овочів в Україні. Його люблять додавати до різноманітних страв, адже він робить їх насиченішими та кориснішими. Чим удобрювати перець, щоб він давав плоди – підкаже 24 Канал.

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Як удобрювати розсаду перцю

Вперше перець потрібно підгодовувати через 14 днів після того, як з'явилися 2-3 листки. На 10 літрів води треба розчинити десь 5-7 грамів сечовини й 30 грамів суперфосфату.



Другий раз удобрюємо перець тільки, якщо це потрібно. Краще це робити через 3 дні до висадки розсади на грядку. Знову ж таки використовуємо суперфосфат і калійну сіль, розчинені у воді. Якщо таким чином підживити перець, то він дуже гарно буде рости та розвиватись у відкритій землі.



Розсада перцю / Фото Ukraine.today



Під час висадки розсади перцю в ґрунт, його не потрібно дуже глибоко садити. Треба влаштувати його так, як він зростав у горщику. Не варто садити перець дуже густо, бо через це може згнити стебло.

Ідеальний варіант – це вирощувати перець окремо, у невисокій теплиці, де не буде різкого перепаду температур. Його радять вирощувати біля рядів помідорів. Таким чином, на нього менше нападатиме попелиця.

Чим удобрювати розсаду перцю