В мае в огороде всегда много дел. Надо перекопать участок, удалить сорняки, сделать насаждения, внести удобрения. И очень хочется, чтобы все прижилось. В какие дни лучше это делать подскажет 24 Канал.

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Самые урожайные дни для посадки

Однолетние цветы лучше сажать 1, 2, 3, 29, 30 мая , в то время как многолетние – 14, 15, 30, 31 мая .

, в то время как многолетние – . Капуста вырастет, если посадить ее 2, 14, 21, 24, 30 мая .

. Благоприятные дни для посадки кабачков и тыквы – 2, 10, 15, 22-25 мая .

. Виноград и клубника дадут плоды, если посадить их сажать 2, 14, 24, 30 мая .

. Картошка уродит, если его посадить 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 мая .

. Лук и чеснок прорастет 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая .

. Укроп, петрушка и другая зелень приживется 3, 17, 29 мая .

. Перец и баклажаны хорошо уродят, если посадить их 7, 11, 19 мая .

. Плодовые деревья советуют сажать 9, 12, 13 мая .

. Помидоры лучше всего приживутся в земле 13 и 15 мая .

. Благоприятные дни для посадки свеклы 17 и 24 мая.

Посевной календарь на май 2023

1-3 мая. В этот период хорошо сеять зелень, бобы, капусту, чеснок и лук. Рекомендуется сажать и однолетние цветы, клубнику и виноград. Боремся с вредителями и сорняками.

4-6 мая. Период полной Луны. Ничего не сеем и не сажаем. Отдыхаем.

7-8 мая. В течение этих дней можно сажать кукурузу, картофель, лук, редис и салат. Приживутся плодовые и ягодные деревья, посаженные в этот период. Хорошие дни для удобрения.

9-12 мая. Садим редиску, свеклу, тыквы и кабачки. Не трогаем корни растений в эти дни. Можно обильно поливать насаждения.



Посев овощей / Фото Agrarii-razom

13-15 мая. Высаживаем сельдерей, капусту, огурцы и перец. Не рекомендуют обрезать деревья и вносить минеральные удобрения.

16-17 мая. Эти дни считаются неурожайными. Лучше не поливать, не удобрять и не пересаживать растения.

18-20 мая. Период Нового месяца. Ничего сажать не стоит, можно только проспать сорняки.

21-24 мая. В этот период принято сажать клубнику, дыню, арбуз и фасоль. Это очень благоприятное время для всех овощей. Луковичные растения лучше не пересаживать.

25-26 мая. Можно сажать лекарственные растения и пряности, но эти дни не считаются урожайными. Разрешается обрезать плодовые деревья.

27-29 мая. Садим зелень, картофель, редис, разные цветы. В этот период рекомендуется вырезать лишние побеги и бороться с вредителями.

30-31 мая. Это благоприятный период для посадки многолетних цветов, бобовых и капусты. Отлично в этот период удобрять, рыхлить и поливать землю.