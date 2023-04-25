Без цибулі складно уявити холодильник будь-якої української сім’ї. Тому що це дуже поширений овоч, котрий додають до різних страв. Тому городники й садять цю рослину. Не останню роль у вдалому вирощуванні відіграє підживлення. Тож як правильно і чим удобрювати цибулю – підкаже 24 Канал.
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Чим не можна удобрювати цибулю
Треба відмовитись від ідеї удобрювати цибулю різноманітними відварами з трав. Зокрема, йдеться про кропиву. Якщо ви хочете отримати красиві повноцінні плоди, а не пір'я цибулі, то не рекомендується підживлювати грядки відваром із кропиви.
Азотне добриво потрібне цибулі, але дуже важливо правильно розрахувати дозу азоту. Бо інакше можна чекати, що пір'я стане ламким. А цибуля не буде такою насиченою та смачною.
Цибуля на городі / Фото Datsvodka
Після садіння цибулю вже забороняється підживлювати перегноєм. Адже їй бракуватиме калію, фосфору та інших поживних речовин. Картопля виросте малою й дуже швидко зіпсується. Тоді як за 1-2 місяці до посадки удобрити ґрунт цим добривом не завадить.
Нашатирний спирт – безумовно шкідлива речовина для цибулі, тим паче якщо ви хочете отримати добрий урожай. Підживлення цією речовиною призводить до того, що можна обпалити цибулини й коріння.
Чим можна удобрювати цибулю
- Зокрема, у цій справі знадобляться мінеральні добрива. Їх можна отримати, змішавши сечовину, суперфосфат і хлористий калій. Суміш вносять ось таким чином: 5 міліграмів на 1 метр ґрунту.
- Через 2 тижні рекомендується провести підживлення за допомогою нітрофоски. Тож розводимо 2 столові ложки речовини на 10 літрів води.
- У цей період цибулі необхідний фосфор, тож застосовуємо ті добрива, котрі мають цю сполуку.
- Гарним удобренням буде такий розчин: 1 чайна ложка червоного меленого перцю та 1 ложка тютюнового пилу. Також додаємо дві склянки деревної золи. Все змішуємо та розсипаємо по рядку цибулі.
- Стандартний спосіб підживлення за допомогою соди. Буде достатньо 10 літрів води та 1 ложка соди. Усе розмішуємо та поливаємо цибулю цією сумішшю.