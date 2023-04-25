Без лука сложно представить холодильник какой-либо украинской семьи. Потому что это очень распространенный овощ, который добавляют в разные блюда. Поэтому огородники и сажают это растение. Не последнюю роль в удачном выращивании играет подкормку. Так как правильно и чем удобрять лук – подскажет 24 Канал.
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Чем нельзя удобрять лук
Надо отказаться от идеи удобрять лук разнообразными отварами из трав. В частности, речь идет о крапиву. Если вы хотите получить красивые полноценные плоды, а не перья лука, то не рекомендуется подпитывать грядки отваром из крапивы.
Азотное удобрение нужно луку, но очень важно правильно рассчитать дозу азота. Иначе можно ожидать, что перья станут ломкими. А лук не будет таким насыщенным и вкусным.
Лук на огороде / Фото Datsvodka
После посадки лук уже запрещается подпитывать перегноем. Ведь ей не хватит калия, фосфора и других питательных веществ. Картофель вырастет малым и очень быстро испортится. В то время как за 1-2 месяца до посадки удобрить почву этим удобрением не помешает.
Нашатырный спирт – безусловно вредное вещество для лука, тем более если вы хотите получить хороший урожай. Подкормка этим веществом приводит к тому, что можно обжечь луковицы и корни.
Чем можно удобрять лук
- В частности, по этому делу понадобятся минеральные удобрения. Их можно получить, смешав мочевину, суперфосфат и хлористый калий. Смесь вносят следующим образом: 5 миллиграммов на 1 метр грунта.
- Через 2 недели рекомендуется провести подкормку с помощью нитрофоски. Так что разводим 2 столовые ложки вещества на 10 литров воды.
- В этот период луку необходим фосфор и применяем те удобрения, которые имеют это соединение.
- Хорошим удобрением будет такой раствор: 1 чайная ложка красного молотого перца и 1 ложка табачной пыли. Также добавляем два стакана древесной золы. Все смешиваем и рассыпаем по строчке лука.
- Стандартный способ подкормки с помощью соды. Достаточно будет 10 литров воды и 1 ложка соды. Все размешиваем и поливаем лук этой смесью.