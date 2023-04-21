Севооборот является важным процессом изменения овощей на том же поле, которое проходит каждый год. От правильности выполнения севооборота зависит, будет ли урожай. Поэтому к ней следует отнестись ответственно. Особенно, когда речь идет о посадке овощей после чеснока. А вот можно ли сажать после него лук – подскажет 24 Канал.
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Можно ли сажать лук после чеснока
В этом случае ответ однозначен – нельзя. Потому что лук и чеснок – те растения, которые относятся к одному семейству. То есть, лук будет извлекать из земли те же вещества, которые истощают землю.
Садка чеснока / Фото Супердачник
Также лук и чеснок есть склонными к схожим заболеваниям. Их повреждают одни и те же вредители. Даже после зимы, бактерии или вредители продолжают жить на месте посадки и портить качество плодов в следующем году. Ведь зимний холод не убивает паразитов.
Что можно сажать после чеснока
- После чеснока на огороде можно посадить морковь. Чеснок впитывает полезные вещества верхних слоев, потому что растет близко к поверхности. В то время как морковь имеет довольно длинный корень. Он достигает значительной глубины, минуя истощенные места. Также эти растения хорошо влияют друг на друга. Чеснок защищает морковь от вредителей. В то же время морковь ускоряет рост чеснока и улучшает его вкус.
- После чеснока следует сажать разную зелень потому что она хорошо приживается в земле после этого растения. Речь идет о укропе, петрушке, салате, шпинате, кориандре, рукколе. Особенно после уборки чеснока нужно сажать пряные травы. Они созреют до холодов.
- На месте чеснока идеально сажать клубнику. Ее кусты будут здоровее и урожай будет очень хороший. Клубника очень подходит чеснок и как сосед. Особенно если посадить его между рядами кустов.
- Хорошо растут на грядках после чеснока. бобовые. Они могут быстро восстановить в земле баланс минералов.
- Рекомендуется чередовать чеснок из огурцами, каждый год меняя эти растения. Так как огурцы выделяют много азота. И это оказывает положительное влияние на рост и развитие чеснока.
- Прекрасным вариантом для посадки после чеснока будут помидоры, картофель, свёкла.