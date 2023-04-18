Перец – популярный овощ в Украине, отличающийся сладковатым привкусом. Его часто используют для разных блюд. Огородники часто думают, что можно сажать возле перца, а что – нежелательно. 24 Канал поможет разобраться.
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Что нельзя сажать у перца
Запрещено сажать рядом с перцем капусту. Неважно какую: белокочанную, брюссельскую или капусту романеску. Потому что она быстро выведет воду ее из почвы. В таком случае перец не получит нужной влаги и полезных веществ.
Сюда же относят огурцы и свеклу. Они любят воду, и тогда перцы будут слишком много воды. Это не будет способствовать урожайности.
Что нельзя сажать у перца / Фото Pexels
Горох может обвивать стебли и это будет мешать росту перца. Также не смогут созреть и плоды. В таком соседстве может завестись грибковая болезнь. Это сделает ситуацию еще хуже. Нет смысла так рисковать вероятным урожаем.
Когда укроп вырастает, в основном не мешает развитию других овощей. Тем не менее только не с перцами. Потому что тогда укроп будет закрывать солнце, делая тень. Поэтому плоды перца не до конца сформируются и не вырастут. Также могут появиться всяческие вредители.
Не способствуют росту и развитию перца картофель, баклажан и помидоры. Потому что они подхватывают те же болезни.
Что можно сажать
- У перца на грядке лучше растет зелень. Сюда относится базилик и кориандр. Наряду с перцем можно сажать более 50 видов базилика. Есть два вида базилика: овощной (классический, гвоздичный) и сладкий (лимонный, мятный, карамельный). Рост базилика у перца делает его вкус более выраженным и насыщенным.
- Кориандр имеет специфический запах и это поможет отпугнуть разных насекомых и вредителей, особенно тлю.
- Петрушка, орегано, зеленый лук и майоран будут очень хорошими соседями перца. Болгарский перец никак не будет вредить развитию этой культуры.