Перец – популярный овощ в Украине, отличающийся сладковатым привкусом. Его часто используют для разных блюд. Огородники часто думают, что можно сажать возле перца, а что – нежелательно. 24 Канал поможет разобраться.

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Что нельзя сажать у перца

Запрещено сажать рядом с перцем капусту. Неважно какую: белокочанную, брюссельскую или капусту романеску. Потому что она быстро выведет воду ее из почвы. В таком случае перец не получит нужной влаги и полезных веществ.

Сюда же относят огурцы и свеклу. Они любят воду, и тогда перцы будут слишком много воды. Это не будет способствовать урожайности.



Что нельзя сажать у перца / Фото Pexels

Горох может обвивать стебли и это будет мешать росту перца. Также не смогут созреть и плоды. В таком соседстве может завестись грибковая болезнь. Это сделает ситуацию еще хуже. Нет смысла так рисковать вероятным урожаем.

Когда укроп вырастает, в основном не мешает развитию других овощей. Тем не менее только не с перцами. Потому что тогда укроп будет закрывать солнце, делая тень. Поэтому плоды перца не до конца сформируются и не вырастут. Также могут появиться всяческие вредители.

Не способствуют росту и развитию перца картофель, баклажан и помидоры. Потому что они подхватывают те же болезни.

Что можно сажать