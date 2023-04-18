Перець – популярний овоч в Україні, який відрізняється солодкуватим присмаком. Його часто використовують до різних страв. Городники часто думають, що можна садити біля перцю, а що – небажано. 24 Канал допоможе розібратися.
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Що не можна садити біля перцю
Заборонено садити поряд із перцем капусту. Неважливо яку: білокачанну, брюссельську або капусту романеска. Тому що вона швидко виведе воду її з ґрунту. У такому випадку перець не доотримає потрібної вологи й корисних речовин.
Сюди ж відносять огірки й буряк. Вони люблять воду, і тоді перці матимуть забагато води. Це не сприятиме врожайності.
Що не можна садити біля перцю / Фото Pexels
Горох може обвивати стебла і це заважатиме росту перцю. Також не зможуть дозріти й плоди. У такому сусідстві може завестися грибкова хвороба. Це зробить ситуацію ще гіршою. Нема сенсу так ризикувати ймовірним врожаєм.
Коли кріп виростає, переважно не заважає розвитку іншим овочам. Проте, тільки не з перцями. Тому що тоді кріп закриватиме сонце, роблячи тінь. Через це плоди перцю не до кінця сформуються і не виростуть. Також можуть з'явитися усілякі шкідники.
Не сприяють росту й розвитку перцю картопля, баклажан і помідори. Тому що вони підхоплюють ті самі хвороби.
Що можна садити
- Біля перцю на грядці найкраще росте зелень. Сюди відноситься базилік та коріандр. Поряд із перцем можна садити понад 50 видів базиліку. Існує два види базиліку: овочевий (класичний, гвоздичний) та солодкий (лимонний, м'ятний, карамельний). Ріст базиліку біля перцю робить його смак більш вираженим і насиченим.
- Коріандр має специфічний запах і це допоможе відлякати різних комах і шкідників, особливо попелицю.
- Петрушка, орегано, зелена цибуля і майоран будуть дуже гарними сусідами перцю. Болгарський перець ніяк не буде шкодити розвитку цієї культури.