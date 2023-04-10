Є рослини, яких краще уникати для посадки на городі, пише 24 Канал. Ці поради підійдуть для початківців, адже досвідчені садівники, скоріш за все, вже знайомі з цією інформацією.

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Що не можна садити на городі

Рослини, які викликають алергію. Перевірте, чи немає у вас алергії на ту чи іншу культуру, перш ніж садити її на городі. Алергію можуть викликати як найбанальніші овочі (картопля, морква) так і зелень й квіти (полин, гібіскус)

Високорослі дерева. Деякі види плодових дерев (яблуня, вишні, сливи, груші) можуть займати багато місця на городі та виростати високо. Так вони кидатимуть тінь на інші рослини на грядках, що призведе до поганого врожаю. Дерева краще вирощувати у саду та за кілька метрів від городу.

Чагарники. Розкидисті декоративні чагарники, ялівець, деякі великі види плодових чагарників (ожина, смородина) можуть бути небезпечними для інших культур на городі. Вони мають сильну кореневу систему й відбиратимуть воду та поживні речовини в інших.

Інвазивні види. Інвазивні рослини – це ті, які становлять загрозу для інших екосистем і можуть навіть спричиняти загибель культур, що поблизу. До таких належать:

канадський і пізній золотушник,

американська айстра,

рудбекія,

амброзія полинолиста (нагадує чорнобривці),

ваточник сирійський,

дикий виноград та багато інших.

Коноплі та мак. Посів або вирощування маку та конопель карається 310 статею Кримінального кодексу. Відповідно до кількості рослин можуть накласти штраф або притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Зауважимо, що на городі можна вирощувати декоративний мак.