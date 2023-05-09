Каждое дерево имеет свои особенности и требования по уходу. Некоторые деревья советуют обрезать, а некоторые – не рекомендуется. А вот можно ли обрезать верхушку ели – подскажет 24 Канал.

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Стоит ли обрезать верхушку ели

Да, верхушку елки можно срезать, но это повлияет на ее внешний вид и форму. Если вам нужно сократить елку или удалить ее верхушку, то лучше сделать это в начале роста сезона, когда растение еще не начало активно расти.

При срезании верхушки важно не повредить основную часть стебля, поскольку это может нанести вред здоровью дерева.

Также, после срезки верхушки, елке нужно обеспечить достаточное увлажнение и уход, чтобы она продолжала расти и сохранять свою форму.



Остригание ели / Фото Beautiful Lady

Простая стрижка является самым легким методом обрезки. Во время него укорачивают годовые приросты всех ветвей. Обрезать от 1/3 до 2/3 длины.

Ель обрезают зимой или в конце лета. Верхушку удаляют тогда когда ближайший к ней росток растет с северной стороны. Лучше начинать обрезать ель с верхней части и двигаться к низу ствола.

Если центральный ствол поврежден, его часть можно заменить боковой ветвью. С этой целью ее подвязывают к стволу лентой.

Обрезка верхушки может способствовать хорошему росту дерева в будущем. Если вы срежете верхушку, то стимулируете рост веток в нижних частях ствола. Таким образом, увеличится крона дерева и улучшится его форма.